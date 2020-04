Moulins : un nouveau centre de consultations dédié à la lutte contre le Covid-19

C'est une initiative partie d'une idée des médecins libéraux moulinois. Les patients sont accueillis selon un protocole très strict. Le patient ne doit toucher aucune porte, et doit d'abord se laver les mains, avant d'enfiler un masque. Il est ensuite accueilli par un infirmier ou un kinésithérapeute, qui assistent les médecins de ville, et qui sont eux-mêmes équipés de tout le matériel et toutes les protections nécessaires. Le patient ressort ensuite par un chemin différent de l'entrée. Par la suite, ils pourront être suivis, soit en étant de nouveau reçus, soit par télé-consultations, voire visite à domicile.

Face à une potentielle vague de malades, les professionnels de santé libéraux comptent participer à la régulation du nombre de patients. Ils restent en contact avec le centre hospitalien de Moulins en cas de besoin.

Deux médecins et trois infirmiers et kinésithérapeutes seront sur place, de 14h à 18h, tous les après-midis. Toutefois, pour se rendre au centre, il faudra être adressé par son médecin ou par le Samu.