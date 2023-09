Moustique-tigre : 16 communes des Pays de la Loire colonisées, la Sarthe encore épargnée

Depuis cet été, à la campagne comme en ville, les moustiques tigres se multiplient et gagnent du terrain dans les Pays de la Loire. Une situation qui préoccupe l'Agence régionale de santé, puisque cet insecte, originaire d'Asie du Sud-Est, est vecteur de maladies comme la dengue, le chikungunya ou encore Zika. Début 2023, d'après le ministère de la Santé , 71 départements étaient concernés et la région des Pays de la Loire n'y échappe pas. 16 communes de la région sont très colonisées :

En Loire-Atlantique : Le Pellerin et Saint-Sébastien-sur-Loire depuis 2019, Rezé depuis 2021, Bouguenais et Nantes depuis 2022, Orvault depuis 2023.

: Le Pellerin et Saint-Sébastien-sur-Loire depuis 2019, Rezé depuis 2021, Bouguenais et Nantes depuis 2022, Orvault depuis 2023. Dans le Maine-et-Loire : Trélazé depuis 2017, Chacé (commune de Bellevigne-les-Châteaux) depuis 2018, Les Garennes sur Loire depuis 2020 et Murs Erigné (août 2023).

: Trélazé depuis 2017, Chacé (commune de Bellevigne-les-Châteaux) depuis 2018, Les Garennes sur Loire depuis 2020 et Murs Erigné (août 2023). En Mayenne : Château-Gontier-sur-Mayenne depuis 2020.

: Château-Gontier-sur-Mayenne depuis 2020. En Vendée : Fontenay-le-Comte depuis 2015, Sainte-Hermine depuis 2019, Jard-sur-Mer (juillet 2023), Aizenay et Sainte-Pexine (août 2023).

Dans la région, la première commune considérée comme colonisée a été Fontenay-le-Comte, en Vendée, c'était en 2015. Aujourd'hui, la Sarthe reste pour le moment le seul département des Pays de la Loire qui n'est pas considéré comme "colonisé" mais la présence de cet insecte y a été détectée en 2022. - ARS

Pour le moment, la Loire-Atlantique, la Vendée, le Maine-et-Loire et la Mayenne sont considérés comme "faiblement colonisés" par l'ARS, c'est-à-dire que le moustique est implanté dans moins de 40 % de leurs communes. Mais les autorités appellent la population à être vigilante et à signaler sa présence pour éviter toute prolifération y compris dans la Sarthe. Vous pouvez le faire sur la plateforme signalement-moustique.anses.fr .

Une fois le signalement envoyé, le laboratoire Inovalys, le laboratoire qui opère pour l'ARS, peut se déplacer et décider d'installer des pièges ou de mettre en place une surveillance.

Un département est considéré comme "faiblement colonisé" lorsque le moustique tigre est implanté dans moins de 40 % de ses communes. - ARS

De plus en plus de cas de dengue

L'ARS indique notamment que les démoustications se multiplient dans la région depuis cet été. En cause : la détection de cas de dengue qui peuvent se transmettre via le moustique tigre qui prolifère sur notre territoire. Depuis le début de l'année 2023, on recense dans la région au moins 82 personnes qui ont été contaminées, 10 dans la Sarthe, 16 en Vendée, 38 en Loire-Atlantique et 15 dans le Maine-et-Loire.

Les personnes infectées n'ont pas attrapé la dengue dans les Pays de la Loire, mais pour la plupart en Guadeloupe et en Martinique où sévit une épidémie de dengue en ce moment. Mais ce qui inquiète les autorités est la possibilité que ces personnes infectées soient piquées chez nous, dans la région, par un moustique tigre. Dans ce cas, l'insecte deviendra lui-même porteur de la maladie et pourra la transmettre en piquant quelqu'un d'autre.

Pour l'instant, ce n'est encore jamais arrivé dans la région, mais d'après l'ARS c'est inévitable à cause de l'augmentation du nombre de moustiques et de liaisons internationales. La dengue pourrait ne plus être considérée comme une maladie tropicale d'ici quelques mois ou années.

En 2022, seuls quatre cas de dengue ont été recensés dans la région. En 2020, 44 cas ont été recensés, cette année-là, il y avait également eu une épidémie dans les DOM.