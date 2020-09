Moustique Tigre : deux cas avérés de dengue à Nice, une dizaine suspectés

Un moustique-tigre mesure entre cinq et dix millimètres.

2ème cas officiel de dengue à Nice dans le boulevard Mantega-Righia à l'ouest du boulevard de Cessole. Le premier cas de cette maladie transmise par le moustique tigre avait été signalé vendredi dernier par l'Agence régionale de Santé. Désormais l'ARS évoque un foyer, ce qui signifie qu'une dizaine de cas suspects de cette grippe tropicale sont en cours de vérification.

Des tests en cours

Et à l'heure actuelle, cette dizaine de personnes sont testées pour voir si elles ont été infectées. Car, il s'agit de cas autochtone, c'est à dire d'habitants qui n'ont pas voyagé. Et qui ont été piqués par un moustique azuréen. Une situation beaucoup plus rare qu'un malade de la dengue qui revient d'un pays à risque.

Un virus contracté via le moustique tigre

C'est via le moustique tigre que le virus se propage principalement. Il est désormais présent dans tout le sud de la France comme en atteste cette carte du ministère de la santé datant de janvier 2020

Carte du ministère de la santé

Quels symptômes ?

A ce jour, deux hommes sont atteins de cette grippe tropicale. Ils ne sont pas trop malades mais il a fallu démoustiquer autour de leur habitation. L'Agence Régionale de la Santé qui pilote a demandé aux spécialistes de l'EID, l'entente interdépartemental de démoustication de la méditerranée de prendre cela en charge. Avec camion et pulvérisateurs, les agents ont traité les jardins et rues à 200 mètres à la ronde. Ils demandent également que chacun s'y mettent également et élimine toute eau stagnante pour éviter le développement des larves.

Les symptômes de la dengue sont principalement :