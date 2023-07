Moustique tigre en Alsace : faut-il craindre une multiplication des cas de dengue?

Cela va faire bientôt dix ans que le moustique tigre s'est installé en Alsace. Il est désormais bien implanté et selon tous les spécialistes, il faut maintenant vivre avec. Ce moustique, qui sévit principalement en ville, est craint à cause de ses piqûres bien sûr mais aussi parce qu'il peut être porteur de maladie, on le dit "vecteur". C'est pour cela que les opérations de démoustication se multiplient désormais chaque été : il y en a eu deux rien que la semaine dernière à Brumath et Strasbourg après trois cas de dengue détectés sur des alsaciens de retour de pays tropicaux.

"Jusqu'ici la seringue était vide"

Jusqu'ici ces malades ne présentaient aucun risque de transmission. Sauf que depuis 'l'installation du moustique tigre en Alsace, la donné a changé. Désormais la maladie peut se transmettre : passer de cas "importés" à des cas "autochtones". "Jusqu'ici la seringue était vide" explique ainsi Christophe Brua, président de la société alsacienne d'entomologie "Sauf que maintenant que la seringue est largement implantée, il suffit que quelqu'un rentre malade pour qu'il y ait un risque de transmission. D'où la nécessité d'aller très vite dans les opérations de démoustication" ajoute le spécialiste.

C'est Christelle Bender, responsable technique au syndicat de lutte contre les moustiques du Bas-Rhin qui a géré les opérations de démoustication sur décision de l'ARS. "L'objectif est de tuer tous les moustiques tigres adultes susceptibles d'avoir piqué le malade autour de son lieu de vie. Cela permet de limiter le risque de transmission. Pour l'instant aucun cas autochtone n'a été détecté dans le Bas-Rhin, mais évidemment il y a un risque".

Christelle Bender, rappelle donc la nécessité d'agir en prévention pour éviter la prolifération du moustique tigre : éviter tous les gîtes larvaires, c'est à dire tous les endroits qui peuvent contenir de l'eau.