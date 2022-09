Moustique tigre en Dordogne : "Il va falloir vivre avec", prévient l'Agence régionale de santé

Ces derniers jours, c'est "une horreur". Le mot est de la maire de Périgueux Delphine Labails. Les habitants de Périgueux, eux, se font "bouffer", c'est leur mot. Le moustique tigre, présent en Dordogne depuis quelques années, a visiblement pris ses aises en cet été 2022. A tel point que la mairie a écrit à l'Agence régionale de Santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine pour réclamer des solutions d'urgence. Jean-François Vaudoisot, ingénieur d'étude sanitaire de l'ARS à Périgueux qui travaille sur la présence du moustique tigre en Dordogne, répond à nos questions.

Pourquoi a-t-on autant de moustiques tigres cette année à Périgueux ?

Jean-François Vaudoisot : Le moustique tigre, il est arrivé en France en 2004 depuis l'Asie du Sud-Est. Il est en Dordogne depuis 2015, il est arrivé par le Bergeracois et il est à Périgueux depuis 2017. Au fur et à mesure, son implantation se consolide et il s'acclimate. Et le mois de septembre est là où il est le plus présent parce qu'il arrive à partir du mois d'avril ou mai, et septembre, c'est là que la population est la plus forte. Cela décroît ensuite avec l'hiver, avec la disparition des moustiques volants, mais les œufs peuvent survivre même à des températures négatives pour éclore au printemps suivant.

Est-ce qu'il va y en avoir de plus en plus chaque année ?

C'est une espèce invasive, avec laquelle il va falloir vivre. Son implantation est irréversible, on peut seulement réduire sa présence avec nos actions. L'objectif des pouvoirs publics, c'est de mettre à jour notre culture moustique. On pense actuellement que les moustiques vivent dans les zones marécageuses, mais le moustique tigre vit dans les gîtes artificiels, il est urbain et péri-urbain, il vit dans nos seaux et nos collecteurs d'eau. Et il s'implante près de l'homme. Un moustique tigre a un rayon d'action de 150 mètres autour de là où il naît.

Pourquoi on n'épand pas des insecticides ?

Ce ne serait pas efficace, parce que les campagnes de démoustication ne marchent que sur les moustiques volant, pas sur les œufs ou les larves. Quelques jours après on se rendrait compte que les moustiques reviennent. Et ce serait contre-productif, parce qu'à trop employer des insecticides on provoque des mutations qui entraînent une résistance du moustique tigre vis-à-vis de ces molécules. L'ARS mène des campagnes de démoustication mais lorsqu'il y a un cas humain de Dengue, ou de Chikungunya par exemple, pour éviter que des voyageurs qui reviennent de voyage contaminés ne contaminent à leur tour les moustiques.

Qu'est-ce qu'on peut faire ?

On peut réduire la nuisance, réduire le nombre de moustiques. Pour résumer, il faut être "sec". Parce que le moustique a besoin d'eau pour se développer, les oeufs doivent être dans l'eau pour pouvoir éclore. Il faut, dans nos jardins, ranger tous les objets qui peuvent garder l'eau de pluie, brouette, seau, arrosoir, jeux d'enfants, couvrir les collecteurs d'eau avec une moustiquaire ou un drap en plus du couvercle en plastique qui n'empêche pas les moustiques de rentrer. Il faut bien nettoyer ses gouttières pour éviter les rétentions d'eau.