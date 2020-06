Moustique-tigre : l'Indre et le Cher en vigilance rouge face à l'implantation de l'insecte

Le moustique-tigre est actif et implanté dans l'Indre et le Cher. Au total, 58 départements français sont en vigilance rouge. L'Agence de sécurité sanitaire lance donc une campagne nationale de lutte contre l'insecte.

L'agence de sécurité sanitaire lance une campagne nationale de lutte contre le moustique-tigre. L'insecte, qui se distingue des autres moustiques par sa petite taille et ses rayures noires et blanches, prolifère en France ces dernières années. 58 départements sont classés en vigilance rouge, selon une carte publiée par le site Vigilance Moustiques. L'Indre et le Cher font partie de ces départements en rouge. Cela signifie que le moustique-tigre est actif et qu'il est implanté en Berry.

- - Capture d'écran - Site Internet Vigilance Moustiques

Les températures en moyenne de plus en plus élevées d'année en année expliquent cette prolifération du moustique. Pour lutter contre cet insecte, il est fortement recommandé d'éviter les eaux stagnantes, par exemple dans vos pots de fleurs. C'est important sur le plan sanitaire car le moustique tigre peut transmettre des maladies comme la dengue ou le chikungunya.

Le moustique-tigre est assez facilement reconnaissable par rapport aux autres moustiques. Il est plus petit et il a des rayures noires et blanches.