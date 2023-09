Moustique tigre : les piqûres se multiplient à Château-Gontier-sur-Mayenne

En terrasse, dans le jardin et même parfois jusque sous la couette, impossible d'échapper à cet insecte friand de sang. Dans certaines rues de Bazouges à Château-Gontier-sur-Mayenne, les habitant.e.s sont excédé.e.s par cette espèce invasive, dont la population a explosé dans le Sud-Mayenne avec les pluies et les chaleurs de ces deux dernières semaines.

"Cette année, on a été piqué 4-5 fois par jour"

Dans un quartier pavillonnaire de Bazouges, André vit avec sa femme dans une grande maison avec jardin. Cet été, ils se sont fait dévorer. "Les autres années, on n'avait pratiquement pas été piqué, raconte le Castrogontérien. Cette année, on a été piqué quatre ou cinq fois par jour pendant une dizaine de jours, aux jambes, aux bras, aussi bien le soir que le matin. Ça faisait tout de suite un petit point blanc, comme une petite boule d'eau. Durant deux ou trois jours, on avait des plaques rouges."

Ce genre de piqûre, Frédéric, pharmacien à Bazouges, en voit très souvent. "Quelqu'un qui va avoir un petit bouton, même avec une boule blanche qui va rester localisée, ce n'est pas grave, on traite avec un gel. Au bout de deux jours, il n'y a plus rien. Par contre, il y a des patients qui ont réagi violemment. Ils avaient des piqûres étendues, la peau un peu gonflée, chaude, dure. Dans ce cas-là, on s'adresse au médecin", détaille-t-il.

Dans cette pharmacie, les produits anti-moustiques sont victimes de leur succès, explique sa collègue Ludivine. "Les produits anti-moustiques sont tous dans l'arrière-boutique, pour les mettre devant, il nous faut quand même une bonne quantité et là, on n'en a pas assez. On en a vendu pas mal tout l'été, on en a presque plus." Encore exposés à la mi-septembre, tout ce qu'il reste dans les rayons, ce sont ces fameux bracelets anti-moustiques. Les pharmacien.ne.s pensent que de nombreux habitants pourraient venir encore en acheter au vu des chaleurs prévues pour cette fin de semaine.

La mairie appelle les citoyen.ne.s à signaler la présence du moustique tigre

Face à cette situation, la mairie a décidé de réagir. Première étape : cartographier les lieux de proliférations. Le maire de Château-Gontier-sur-Mayenne Philippe Henry compte sur les habitant.e.s. Il appelle celles et ceux qui sont importuné.e.s à contacter la mairie. "On a besoin de savoir aujourd'hui où les gens sont embêtés par le moustique tigre et à quel endroit puisqu'on va établir une zone. À ce moment, on aura effectivement un plan d'action et de sensibilisation. On sait que c'est plus du côté de Bazouges, sur la zone ouest. Il y a quelques rues aujourd'hui qui sont effectivement touchées et on est sur un zonage qui parfois est de 200 ou 300 mètres. Une fois qu'on aura cartographié de manière précise, on fera des réunions pour donner les bons gestes à avoir. L'idée, c'est vraiment de lutter sur tous les emplacements dans lesquels on a de l'eau stagnante, des bassines ou des réserves d'eau qui ne sont pas fermées. Il faut traiter ces plans d'eau pour qu'il n'y ait pas de zone de reproduction."

Pour signaler la présence de moustiques tigres chez vous, il vous suffit d'appeler le standard de la mairie de Château-Gontier-sur-Mayenne au 02 48 09 55 55.