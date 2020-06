Moustique tigre : une campagne pour signaler sa présence lancée par l'agence de sécurité sanitaire

Il est de petite taille, noir et blanc, et il est présent dans une soixantaine de départements français. Pour lutter contre le moustique tigre qui transmet des maladies comme la dengue et le Zika, l'Anses lance ce samedi 20 juin pour une campagne qui doit permettre de signaler sa présence sur un site internet dédié. Pour éviter les erreurs, le site guide les internautes à l'aide de photos ainsi que trois questions sur la taille, la couleur et "l'appareil piqueur" de l'insecte. Car "tout ce qui vole n'est pas moustique, tout moustique n'est pas un moustique tigre" explique l'Anses. Vous trouverez également sur ce site des conseils pour réussir une photo d'un moustique tigre et tout un éventail d'informations sur l'insecte.

Dans les zones urbaines et péri-urbaines

On sait notamment que le moustique tigre pique plutôt le jour. Il se développe particulièrement dans les zones urbaines et péri-urbaines et prolifère dans des réservoirs d'eau ou des récipients: vases, pots, gouttières... Pour lutter contre sa prolifération, il faut vider régulièrement les coupelles sous les pots de fleurs, mettre les récipients à l'abri de la pluie, recouvrir les bidons de récupération d'eau de pluie avec des moustiquaires et introduire des poissons dans les bassins d'agrément qui mangeront les larves. Il est aussi conseillé d'entretenir son jardin et de se protéger avec des vêtements longs, amples et clairs, des moustiquaires et des produits répulsifs.

En France depuis 2004

Originaire des forêts tropicales d'Asie du Sud-Est, le moustique tigre est installé en France depuis 2004. Il peut transmettre à l'homme des maladies comme la dengue, le chikungunya et Zika (quand il est lui-même porteur de celles-ci). Le site internet "vigilance moustiques" régulièrement mis à jour a établi une carte des départements où l'insecte s'est installé. Environ la moitié de l'hexagone est concernée.