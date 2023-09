Moustique tigre : une petite bête qui aime l'eau stagnante

Le moustique tigre a colonisé Château-Gontier-sur-Mayenne. Il y a eu quelques signalements à Laval. L'insecte fait la taille d'une pièce d'un centime d'euro, il est rayé, et quand il pique et bien on le sent passer.

Le moustique tigre continue de proliférer dans notre région. Depuis le début de l'année, on recense dans la région Pays de la Loire au moins 82 personnes qui ont été contaminées

(10 dans la Sarthe, 16 en Vendée, 38 en Loire Atlantique et 15 dans le Maine et Loire). Elles sont revenues avec la dengue de Guadeloupe ou encore de Martinique. Si ces personnes infectées sont piquées chez nous, dans la région, par un moustique tigre, eh bien cet insecte deviendra porteur de la maladie et pourra la transmettre. Ne pas laisser de l'eau stagner chez soi, sur son balcon ou son jardin Gaëlle Duclos est chargée du pôle Santé Publique et Environnementale à l'Agence Régionale de Santé : "Le moustique tigre aime la pluie et la chaleur, il pond dans de l'eau stagnante, donc ce qui est important c'est d'aller à la chasse aux eaux stagnantes, il faut vider les coupelles d'eau, les gouttières doivent bien s'écouler, ne pas laisser de jouets dehors, le moustique se déplace très peu, 150 mètres maximum du lieu de ponte, dont si vous voyez des moustiques, c'est que vous avez un nid chez vous ou chez votre voisin. Il faut donc le détruire." Si vous apercevez des moustiques tigres, vous pouvez le signaler sur ce portail dédié : signalement-moustique.anses.fr