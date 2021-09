Moustiques d'automne : le Nord placé en vigilance orange pour piqûres et prolifération inhabituelles

Le département du Nord est placé en vigilance orange depuis ce lundi 20 septembre pour piqûres et prolifération inhabituelles de moustiques et à Lille, on le constate : les moustiques rodent toujours la nuit, même si l'été s'éloigne.

Les moustiques, c'est plutôt un fléau estival. Pourtant, alors que l'automne débute ce mercredi 22 septembre, les moustiques jouent les prolongations ! Ils sont toujours très nombreux, à tel point que le département du Nord a été placé en vigilance orange pour "piqûres et prolifération inhabituelles" ce lundi 20 septembre. Les moustiques continuent d'empoisonner la vie des Lillois et Lilloises à cause notamment de la météo pluvieuse cet été et des températures élevées qui se sont maintenues en septembre. Les moustiques pondent dans les zones humides.

Inégaux face aux moustiques

Au jardin Vauban, à Lille, assis sur un tronc d'arbre, en train de pique-niquer avec des amis, Nicolas a des petits yeux : "Tout le monde depuis des semaines dit qu'il y a des moustiques à Lille et je n'y croyais pas, et là, pile cette nuit, je me suis fait piquer par un moustique, ma nuit a donc été moyenne !"

Oui, plaisante le jeune étudiant de 20 ans, la nuit a été consacrée essentiellement à se battre avec le moustique : "Techniquement, il a gagné, je souffre encore ce matin mais je me suis néanmoins défendu à l'aide d'un produit antimoustique, un stick qu'on applique sur soi, ça marche à mort !"

Justement, sa collection fournie de produits antimoustiques amuse beaucoup son copain Alex : "Cet homme possède une foule d'antimoustiques et néanmoins, il se fait piquer alors que j'ai dormi chez lui sans produit et je n'ai pas été embêté."

Autre cas de figure pour leur copine Aude. Elle cohabite pacifiquement avec les moustiques : "Oui, oui, ils sont là, je les entends, ils viennent bourdonner dans mes oreilles, mais ils ne me piquent pas, je fais un vague mouvement de la main pour les chasser et ils ne reviennent pas." Ces moustiques pas très insistants semblent en bout de course, donc, et ils ne devraient pas tarder à nous laisser tranquilles, dès que les températures auront baissé.