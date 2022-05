Moustiques tigres : c'est le moment de lancer la lutte en Savoie

C’est la rentrée pour le moustique tigre. L’arrivée des beaux jours marque aussi le retour de ce nuisible invasif à rayures noires et blanches. C'est aussi le moment où l'on peut encore enrayer sa propagation.

Depuis plusieurs années en Savoie, la hausse des températures arrive avec une mauvaise nouvelle rayée en noir et blanc : le moustique tigre. Cette espèce invasive est très surveillée car elle peut transmettre des maladies comme la dengue, le chikungunya et Zika.

La fin du mois de mai est un moment clé pour enrayer la dynamique, car c’est maintenant que les premiers moustiques tigres vont éclore. "La forme de résistance chez les moustiques, ce sont les œufs, c'est avec eux qu'ils passent l'hiver" explique Rémi Foussadier, directeur de l'EID, Entente Interdépartementale de Démoustication, basé à Chindrieux. "Les femelles pondent des œufs à l'automne. Ces derniers attendent la belle saison et s'ils sont en eau, ils vont donner des larves".

Le moment est donc idéal "pour faire du ménage chez soi" détaille Rémi Foussadier. Trois mots : vider couvrir, ranger. Il s'agit en fait de vider régulièrement toute l’eau stagnante de son jardin comme les coupelles des pots de fleurs et de couvrir ses récupérateurs d’eau avec une moustiquaire par exemple. "Tout ce qui est fait maintenant, c'est gagné pour la suite de la saison, car les populations de moustiques tigres ont une vitesse de développement exponentielle et il est beaucoup plus facile de casser la dynamique en début de saison qu'au milieu".

Installé en France depuis 2004, ce moustique prolifère maintenant dans tout l’hexagone. Le ministère de la Santé recense aujourd’hui 67 départements colonisés et les deux Savoie ne sont pas épargnées. Selon les pouvoirs publics plus de 40% de la population savoyarde est impacté.

Le moustique tigre est d’abord arrivé à Aix Les Bains en 2014 avant de gagner la Haute-Savoie en 2019. Il faut savoir qu’il ne vole pas plus loin que 150 mètres. Par conséquent, s’il vous pique chez vous, c’est que la source de ponte est dans votre jardin ou celui du voisin. D'ailleurs, il a proliféré en France en se déplaçant dans des voitures. En 2014, il a même débarqué à Aix-les-Bains en s'implantant "de proximité d'un air de camping-car" relate Guillaume Rey technicien sur les risques environnementaux à Aix-les-Bains, en charge notamment de la gestion des moustiques tigres. "Cela laisse supposer qu'il est arrivé par un camping-car".

Une caractéristique qui induit que la lutte contre le moustique tigre doit être locale et globale : chaque habitant à une responsabilité. Certaines collectivités aussi mettent la main à la pâte comme la commune d'Aix-les-Bains qui expérimente des pièges depuis l'an passé. "Ces dispositifs reproduisent les lieux de pontes pour attirer la femelle" expose Guillaume Rey. "Ce sont des compléments aux gestes de préventions".

Il est nécessaire que ce genre de gestes se multiplie, car le moustique tigre est déjà bien implanté à Aix-les-Bains, Annecy ou encore sur le bassin chambérien. Surtout, il continue de gagner du terrain dans la combe de Savoie, et même dans les vallées jusqu'ici épargnées. L'altitude ne lui fait pas peur, car "les œufs peuvent passer l'hiver jusqu'à 800 mètres" selon Rémi Foussadier. "Si rien n'est fait, il va donc continuer de se répandre dans les vallées" prévient-il.