Moustiques tigres : la mairie de Villeneuve-lès-Avignon aide ses habitants à acheter des pièges

De la pluie et de la chaleur : la météo de ces derniers jours dans le Grand Avignon est idéale pour les moustiques et notamment les moustiques tigres. L'alternance d'orages et d'éclaircies favorise en effet l'éclosion des nids. La mairie de Villeneuve-les-Avignon décide donc de reconduire son dispositif d'aides accordées aux foyers qui souhaitent acheter des pièges à moustiques d'une valeur supérieure à 100 euros. Il s'agit par exemple de dispositifs qui attirent les moustiques avec des phéromones ou des appareils thermiques.

La commune rembourse la moitié du prix de la machine à hauteur de maximum 50 euros par foyers. "Il faut savoir que le moustique tigre a un rayon d'action d'environ 100 mètres donc nous avons tout intérêt à ce que chacun traite les moustiques qui naissent chez eux. La première chose à faire c'est de vider les coupelles sous les pots de fleurs, et ensuite effectivement ces pièges peuvent être une solution", explique François Zanirato, adjoint au maire en charge des finances.

En 2021 et en 2022, environ 140 Villeneuvois ont pu en bénéficier. Toutes les pièces à fournir et les critères sont sur le site internet de la mairie.