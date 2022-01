Mouvement de grogne à l'hôpital Lour-Picou de Beaugency

Une grève à l'hôpital Lour-Picou de Beaugency a été largement suivie ce vendredi 14 janvier. Redéploiement de personnels et sous-effectifs, la colère et la fatigue se sont exprimées lors d'une manifestation. La direction promet de renouer le dialogue.

Un mouvement de grève inédit a été très suivi ce vendredi à l'hôpital Lour-Picou de Beaugency. Plus d'une cinquantaine de salariés sur 150 ont manifesté, à l'appel du syndicat Sud Santé. Ils ont dénoncé les demandes faites au personnel, par la direction de cet hôpital public, d'aller travailler dans d'autres établissements du secteur alors même que l'hôpital de Beaugency connait comme tous les autres des problèmes de sous-effectifs notamment au sein de son propre Ehpad. L'hôpital Lour-Picou comprend un service de médecine SSR (soins de suite et réadaptation) avec 25 lits en moyenne et un Ehpad avec environ 120 résidents.

Menaces de sanction disciplinaire

Lors des dernières vacances de Noël, faute d’infirmiers, le service médecine a dû être fermé. La direction a demandé alors au personnel aide-soignant d’aller travailler dans deux autres établissements, à savoir les Ehpad de Meung-sur-Loire et Dry qui dépendent également de l’hôpital de Beaugency.

Un redéploiement sous la menace de sanctions en cas de refus ce que dénonce Stéphane Parramon, secrétaire de la section locale Sud santé. "Il y a des menaces de sanctions disciplinaires si les agents ne vont pas où on leur donne l'ordre d'aller, il y a beaucoup de pression de l'administration et de la direction, la revendication c'est de partir que sur la base du volontariat" indique l'aide-soignant. "Je peux comprendre répond Delphine Uring, la directrice de l'hôpital Lour-Picou, mais éthiquement, il m'est difficile d'accepter de maintenir une situation extrêmement difficile dans des Ehpad qui sont même pas à 10 kilomètres avec des résidents qui ont eu un Noël qui s'est mal passé en terme d'accompagnement alors qu'il y avait des professionnels qui pouvaient être disponibles à Beaugency".

Manifestation du personnel de l'hôpital Lour-Picou de Beaugency © Radio France - Christophe Dupuy

Dialogue renoué ?

Les manifestants ont également mis en avant une situation qui n'en finit plus de se dégrader faute de personnels au sein même de l'Ehpad de l'hôpital. "On est fatigué, on en a marre" ont-ils lancé à la direction venue à leur rencontre avant que le cortège ne s'élance dans la brume et le froid.

Eliane, dont la maman Andrée est à l’Ehpad de Beaugency depuis cinq ans, moyennant 2.700 euros par mois, est venue apporter son soutien. "Pour la somme que l'on laisse, ce n'est pas satisfaisant, les résidents ne sont pas là par punition et on ne s'occupe pas suffisamment d'eux par manque d'effectifs" témoigne cette habitante de Beaugency. "Dans un service, nous avons eu une évolution très rapide et très forte du profil des résidents, il s'agit de faire évoluer l'organisation et pour cela il y a un besoin d'accompagnement" rétorque Delphine Uring, la directrice. Le préavis de grève à l'hôpital Lour-Picou de Beaugency court jusqu'à lundi soir prochain. Un rendez-vous avec les syndicats été fixé le même jour dans l'après-midi par la direction de l'établissement.