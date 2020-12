Marine Rousseau, 20 ans, ambassadrice du Téléthon 2020 : "Ma vie dépend de la recherche"

Elle habite Schiltigheim (Bas-Rhin) et a 20 ans, Marine Rousseau est l'ambassadrice du Téléthon 2020. La jeune femme, originaire de Chartres (Eure-et-Loir) est atteinte d'une maladie neuro-musculaire.

Marine Rousseau avait 13 ans quand elle a commencé à ressentir de grosses fatigues. Quatre ans plus tard, les médecins lui diagnostiquent une dystrophie musculaire des ceintures de type 2, une maladie neuromusculaire et génétique. "On tout début ça été un soulagement de mettre un nom sur la maladie, de se dire "ce n'est pas dans la tête, je ne suis pas folle", il va y avoir un suivi spécifique". Mais rapidement c'est l'inquiétude qui est apparue : "A part les bains d'eau chaude et le repos, il n'y a pas de solution et on sait que la maladie est dégénérative. Progressivement, je vais perdre des forces au niveau des bras et des jambes, ça peut-être aussi des problèmes respiratoires, voire cardiaques".

"Un mélange d'appréhension et d'excitation"

Mais dans ce tableau sombre, il y a tout de même une lueur d'espoir. La jeune femme participera dans un an à des essais en thérapie génique financés notamment grâce au Téléthon. Quand elle a appris qu'elle avait été choisie comme ambassadrice, Marine Rousseau a ressenti "un mélange d'appréhension et d'excitation. Cela me tient à cœur, je dépends du Téléthon que ce soit pour la recherche ou le suivi des patients".

Sur le plateau du Téléthon, Marine aura peut-être aussi l'occasion de faire passer un message personnel, elle vient de décrocher son BTS de tourisme et cherche du travail.