Mucoviscidose : un nouveau centre au CHU de Grenoble grâce à la famille Lemarchal

La Tronche Hôpital, Grenoble, France

Le CHU Grenoble Alpes inaugurait ce mardi son nouveau centre de ressources et de compétences de la mucoviscidose (CRCM). Il va permettre de mieux soigner les 103 patients adultes qui y sont suivis en concentrant en un même lieu tous les professionnels qui doivent intervenir dans le traitement de cette maladie particulièrement contraignante, qui touche près de 6.500 personnes en France.

Des soins "comme à la maison"

Des sols qui imitent le bois d'une maison. Des murs sur lesquels sont accrochés des tableaux qui rappellent les montagnes de la région. L'objectif est que le centre soit le plus accueillant possible pour les patients. "Les patients atteints de mucoviscidose sont souvent hospitalisés", explique le docteur Boubou Camara, responsable médical du CRCM, "être dans un environnement qui rappelle un peu la maison _c'est beaucoup plus agréable_."

La décoration du centre a été faite de façon à être plus chaleureuse pour les patients © Radio France - Nicolas Joly

Jusqu'à présent, les patients devaient jongler entre les services pour consulter les différents praticiens qui interviennent dans leur processus de soin. À présent, chaque professionnel est coordonné directement au sein du service. "Le patient arrive et c'est nous qui nous mettons à sa disposition et non l'inverse. Nous avons des diététiciennes, une kinésithérapeute, des assistantes sociales, des professeurs en activités physiques adaptées, une infirmière coordinatrice, des médecins, voire plus s'il le faut de temps en temps", détaille le docteur Boubou Camara.

Financé grâce à la fondation Grégory Lemarchal

En 2003, le chanteur révélé par l'émission Star Academy, Grégory Lemarchal, est emporté par la mucoviscidose à l'âge de 23 ans. Ses parents, Pierre et Laurence, décident de lancer une fondation afin de venir en aide aux patients atteints de la même maladie. C'est la fondation Grégory Lemarchal qui a permis de financer les rénovations du centre du CHU Grenoble Alpes à hauteur de 93.000 euros. "C'est une joie et un soulagement pour nous et pour les patients", affirme Laurence Lemarchal, "Grégory était traité dans l'ancien centre jusqu'à ses 19 ans et _c'était un endroit très sombre_, très triste. Les patients que nous avons vu sont ravis, ça nous tenait vraiment à cœur."