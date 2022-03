Mulhouse : "Je préfère être soignée à domicile, c'est mieux pour mon moral", témoigne Annick

Le maintien à domicile est plébiscité à 90% par les personnes âgées. Elles peuvent rester chez elles et disposer de prestations de santé. Toutefois dans le Haut-Rhin , les demandes sont fortes et le réseau APA manque de personnel. Il lance un appel à candidatures la semaine prochaine.

Le maintien à domicile est plébiscité à 90% par les personnes âgées. Cela aux personnes qui ne sont pas dans la grande dépendance de rester chez elles. Elles sont accompagnées par des infirmières, mais aussi des aides soignantes , pour faire la toilette, du ménage, des courses. Il y a aussi le portage des repas à domicile.

Mieux pour le moral

Dans le Haut-Rhin, le réseau APA permet à près de 10.000 personnes de rester à domicile. C'est le cas à Mulhouse pour Annick. Elle a de gros problèmes pulmonaires et est paralysée d'une jambe. Elle reçoit régulièrement la visite des infirmières et des aides-soignantes. "C'est pour la toilette, vider la poche à urine, mais aussi le lever que j'interviens. Nous prenons aussi un café et on discute un peu" précise Sarah, son aide-soignante.

Annick se sent beaucoup mieux soignée à domicile © Radio France - Guillaume Chhum

Le maintien à domicile, c'est beaucoup mieux pour Annick Copier

Rester à domicile, c'est précieux pour Annick : " J'étais avant à l'EHPAD, mais c'était long, j'attendais que ça se passe. Mais l'ambiance était bonne. Je préfère rester chez moi. Je suis rassurée, je sais aussi où les objets se trouvent. C'est bon pour le moral. En plus je suis reliée avec les pompiers en cas de chute."

Recrutement de personnel dans le Haut-Rhin

Rester à domicile, cela est aussi moins coûteux : " Les solutions en EHPAD restent indispensables pour des personnes en fin de vie ou très dépendantes. Aujourd'hui en moyenne dans le Haut-Rhin, un EHPAD, nous sommes autour de 2.000 euros par mois de coût. Sur du soutien et de l'accompagnement à domicile, c'est presque moitié moins," explique Matthieu Domas, le directeur général du réseau APA.

Le maintien à domicile ça a des avantages en coût explique Matthieu Domas Copier

Les demandes sont fortes en maintien à domicile. Le réseau APA va lancer dès la semaine prochaine une campagne de recrutement pour des postes d'aides soignants, infirmières. Il faudrait une cinquantaine de personnes en plus dans le Haut-Rhin.

Quand ? Le mardi 29 mars, le vendredi 1er avril et le lundi 4 avril de 14h à 17h

Où ? A Altkirch (Quartier Plessier - Avenue 8ème Régiment de Hussards), Colmar (197 Avenue d'Alsace), Mulhouse (75 allées Gluck), Munster (11 Rue Saint-Grégoire), Ribeauville (1 avenue du Général de Gaulle), Saint-Louis (80 Rue de Mulhouse), Soultz (Rouffach & Guebwiller, 20 rue du Mal de Lattre de Tassigny), Vieux-Thann (30 Rue du Général de Gaulle) et Wittenheim (7 Rue d'Ensisheim).