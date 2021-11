Mulhouse : la fréquentation du bus itinérant de vaccination monte en puissance avec la 3e dose

Alors que la campagne pour la troisième dose de vaccin contre le Covid-19 est lancée depuis septembre. Dans la région de Mulhouse, le bus itinérant pour la vaccination commence à monter en puissance. Plus d'une centaine d'injections sont réalisées à chaque étape, depuis le début du mois.

Depuis le début du mois de novembre, ce bus permet aux personnes qui le souhaitent et qui sont éligibles, de se faire injecter une troisième dose de vaccin, sans rendez-vous et sans ordonnance.

Plus d'une centaine d'injections à chaque étape du Vacci'Mouv

A chaque étape dans la région de Mulhouse, plus d'une centaine d'injections sont réalisées. Une situation qui satisfait les responsables et cela devrait monter en puissance, suite aux annonces d'Emmanuel Macron ce mardi soir. Le gouvernement souhaite accélérer cette campagne, alors que seulement 50% des personnes concernées ont reçu cette dose de rappel.

Toutefois, les prises de rendez-vous sont en hausse en Alsace, assure le docteur Christophe Hommel, responsable du centre de vaccination international au CHU de Strasbourg, interrogé sur France Bleu Alsace.

"A Flaxlanden ce matin, nous avons réalisé 80 vaccinations pour des rappels. Cela montre qu'il y a une demande. L'immunité diminue avec le temps et donc il est très important de faire cette dose de rappel pour les plus de 65 ans et pour les personnes fragiles," souligne le docteur Thierry Ressel, le coordinateur du Vacci'Mouv.

Un appel est donc lancé, alors que dans le Haut-Rhin, le taux d'incidence repart à la hausse, avec près de 100 cas pour 100.000 habitants.

Vous retrouvez ici les dates, lieux et horaires du Vacci'Mouv dans la région de Mulhouse.