Mulhouse : malgré le Ségur de la santé, l'hôpital souffre toujours du manque de personnel

Le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace va bénéficier d'une enveloppe de 56 millions d'euros grâce au Ségur de la santé. Toutefois, deux ans après avoir été fortement touché par l'épidémie de Covid-19, l'établissement, étendu sur 9 site est en manque d'effectifs.

Deux ans après avoir été fortement touché par l'épidémie de Covid. L'hôpital de Mulhouse va un peu mieux.

Le Ségur de la santé va permettre à l'établissement de faire rentrer 56 millions d'euros. 26 millions seront consacrés à la reprise de la dette dont le montant est de 130 millions. 15 millions serviront à reconstruire le service des urgences et 14 millions pour le regroupement des services de soins critiques.

Après l'épidémie de Covid-19, le groupe aurait préféré une enveloppe plus conséquente

Malgré cette enveloppe, l'hôpital qui s'étend sur 9 sites et emploie 6.000 personnes reste fragile. "Nous avons été fortement touchés par l'épidémie de Covid-19. Ce n'est pas pour rien qu'un hôpital militaire a été installé à Mulhouse. On aurait pu avoir plus, pour compenser le Covid qui a grevé les finances de l'hôpital," explique le docteur Didier Debieuvre, le président de la commission médicale d'établissement.

Chercher de nouveaux médecins et des soignants

L'hôpital souffre toujours d'un manque 80 infirmières. Une vingtaine de soignants ont été suspendus à cause de l'obligation vaccinale et il reste aussi des médecins à recruter aux urgences. Une dizaine serait bien.

"Notre objectif, c'est d'en embaucher pour avoir une seule équipe sur le territoire. Cela se construit progressivement. Cela doit prendre encore deux ou trois ans. Cela évitera les soucis réguliers à Altkirch et Saint-Louis," analyse Corinne Krencker, la directrice du GHRMSA.

Bien souvent les soignants et les médecins préfèrent la Suisse que Mulhouse, pour une meilleure rémunération, analyse la direction de l'hôpital. Par ailleurs, sur le front du Covid-19, ça s'améliore. Le GHRMSA annonce probablement la fin du plan blanc, sans doute à partir de la semaine prochaine. "Nous allons garder nos unités Covid. Nous avons encore 120 malades dans l'hôpital et ça baisse très sérieusement en réanimation. Nous allons reprendre progressivement l'activité programmée en chirurgie et en médecine," complète Corinne Krencker.