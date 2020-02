Mulhouse : perte de l'unité de chirurgie pédiatrique, pour une appendicite il faut aller à Colmar

Il n'y a plus d'unité de chirurgie pédiatrique au Groupe Hospitalier de la région de Mulhouse. Les mineurs de moins de 15 ans et leur famille devront aller à Colmar ou Strasbourg pour se faire soigner l'appendicite ou une hernie. Une décision qui provoque un tollé côté syndicat.

Mulhouse, France

C'est la mauvaise nouvelle de ce début de l'année 2020. L'unité de chirurgie de l'enfant vient de fermer au Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse. C'est désormais à Colmar ou Strasbourg, que seront réalisées les interventions de chirurgie viscérale et urologique.

En d'autres termes , pour les mineurs de moins de 15 ans, pour une appendicite ou une hernie, il faudra aller, soit à Colmar (plus de 40 kilomètres de Mulhouse), soit à Strasbourg (encore plus loin).

Départ à la retraite d'un chirurgien non remplacé

Cette unité réalisait 300 interventions par an. Or, l'un des deux chirurgiens est parti à la retraite. La direction n'a pas chercher à le remplacer et pour les syndicats, elle en a profité pour fermer le service et envoyer les patients à Colmar ou Strasbourg, dans des structures mieux équipées.

A Colmar explique la direction, ce seront 5 médecins avec 16 blocs opératoires entièrement équipés et dédiés à l'enfant qui seront mis à disposition des familles.

Une nouvelle qui a provoqué un tollé du côté des syndicats. Ils dénoncent déjà le manque de moyens aux urgences, à cela s'ajoute les fermetures des maternités de Thann et Altkirch. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. La CFDT appelle à la manifestation ce 14 février devant l'agence régionale de santé à Colmar.

Des kilomètres en plus pour les enfants et leurs parents de la région de Mulhouse, direction Colmar

Les parents des enfants de l'agglomération mulhousienne et au delà, devront donc faire une quarantaine de kilomètres, voir plus, si il y a une opération de l'appendicite depuis le Sundgau, voir Belfort. A Mulhouse et sa région, il y a une forte natalité et une population pauvre, avec peu de moyens de locomotion. La préparation d'une opération nécessite aussi plusieurs allers et retours, soulignent les syndicats.

Les représentants du personnel sont aussi inquiets : si il y a une urgence, comment faire ? La direction leur répond que les enfants seront pris en charge par les urgences pédiatriques. Des urgences déjà sous tension soulignent les syndicats.

Restent tout de même en urgence pédiatrique : la chirurgie orthopédique et ontologique.