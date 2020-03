Mulhouse : sept cas de coronavirus après un rassemblement religieux à Bourtzwiller

Parmi les personnes contaminées en Alsace par le coronavirus, sept personnes l'ont été lors d'un rassemblement religieux de plusieurs milliers de personnes à Mulhouse (Haut-Rhin), a détaillé mardi soir le Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé. Le rassemblement religieux s'est déroulé du 17 au 24 février sur le site de La Porte Ouverte Chrétienne dans le quartier de Bourtzwiller.

Sur les sept personnes contaminées dans ce lieu, cinq sont d'une même famille. Le médecin de Bernwiller notamment fait partie des patients. Des investigations sont en cours pour déterminer si d'autres personnes sont atteintes du coronavirus. Jérôme Salomon lance un appel à ceux et celles qui ont participé à ce rassemblement et qui ressentent des symptômes, leur indiquant de contacter le 15. "Il est important de le signaler pour que les personnes qui y ont participé se surveillent, et si il y a des symptômes, qu'ils se signalent." En l'absence de symptômes et pour obtenir des informations, il faut composer le numéro vert suivant : 0800 130 000.

Sur son site internet, le pasteur de l'église évangéliste Samuel Petterschmitt, indique que le culte de mardi 3 mars n'a pas pu avoir lieu, sur recommandation de l'Agence régionale de santé. Les cultes se feront désormais en ligne. "Nous sommes bien évidemment navrés de cet état de fait", précise-t-il.