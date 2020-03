Le maire sortant de Grenoble annonce qu'il suspend sa campagne, même si cela ne va concerner que la journée du vendredi. Il faut réorganiser les services, mettre en place du télétravail, et garder des crèches ouvertes pour le personnel soignant.

Municipales à Grenoble et Coronavirus : Éric Piolle suspend sa campagne et ouvre une cellule de crise

Cellule de crise, réorganisation, mais en même temps continuité du fonctionnement de la ville : la vie va être sérieusement chamboulé à Grenoble comme ailleurs en Isère et en France. Le maire suspend sa campagne, et détaille les grandes ligne de son plan, à chaud dans la cellule de crise de l’hôtel de ville :

Eric Piolle détaille le plan suite aux annonces du président concernant le Coronavirus Copier

"Le président prend les décisions qu'il doit prendre, avec les informations que lui donnent les scientifiques et les experts. Je suis totalement derrière lui. D'abord moi je suspends mon implication dans la campagne, évidemment, pour pouvoir diriger le plan de sauvegarde communal, et les implications pour la municipalité.

Moi je suspends mon implication dans la campagne - Éric Piolle

Dès 9h nous allons réaffecter le personnel. Il y a des endroits ou nous aurons du personnel libre, et d'autres endroits où on aura peut-être des besoins supplémentaires. Lancer le plan de télétravail, ça touche potentiellement 600 agents chez nous.

"Et puis aussi identifier quelques crèches et écoles qui devront rester ouvertes de notre point de vue. Parce que nous allons proposé des enfants du personnel soignant, du CHU, des EHPAD, du CCAS. Elles seront fermées, ces crèches, à leur public classique, mais ouvertes pour le personnel soignant, c'est aussi une demande du président de la république.

Il faut faire attention que dans cette crise, nous fassions vivre les valeurs de Grenoble. Et ça passe par l'attention aux plus fragiles - Éric Piolle

On va regarder aussi la situation des précaires. Certains accueils de jour pour les SDF ferment, il faut faire attention que dans cette crise, nous fassions vivre les valeurs de Grenoble. C'est un appel à la population, de faire vivre les valeurs de Grenoble. Et ça passe par l'attention aux plus fragiles.

Et la question de l'amortissement du choc, de conserver les compétences, d'éviter que l'économie s'effondre, il va falloir regarder ça en détail. Mais pas que le monde économique, le monde associatif aussi va être durement touché. On va regarder comment on peut accélérer le versement de subventions pour accompagner l'ensemble du corps social à traverser cette crise sans précédent".