Municipales à Strasbourg : des mesures dans les bureaux de vote face au coronavirus

Après Mulhouse, Strasbourg prend des mesures dans ses bureaux de vote face au coronavirus, à l'occasion des élections municipales. Le premier tour a lieu ce dimanche 15 mars. L'objectif, en plus d'éviter de faire des isoloirs un lieu de propagation de la maladie, c'est d'empêcher un taux d'abstention important. Selon un sondage Ifop, 28% des Français - un sur quatre - disent ne pas vouloir aller voter à cause du virus.

Chaque bureau de vote strasbourgeois sera équipé de gel hydroalcoolique, et des agents de la ville vont être mobilisés pour réguler le nombre d'électeurs présents dans les bureaux de vote - Strasbourg compte 75 lieux de vote et 143 bureaux -. L'objectif, c'est de conserver un mètre de distance entre chaque votant.

Un mètre de distance entre chaque électeur

Au moment de glisser son bulletin dans l'urne, seul un contrôle visuel de la carte d'identité et de la carte d'électeur sera effectué, afin de protéger les personnes qui tiennent le bureau de vote. Ces dernières auront à leur disposition des lingettes pour désinfecter les stylos utilisés par les électeurs.

En plus de ces mesures mises en place, la ville de Strasbourg fait aussi plusieurs recommandations aux électeurs : ne pas venir accompagné de quelqu'un qui ne vote pas, en particulier les enfants, prendre son propre stylo et privilégier les heures creuses. Quant aux personnes malades, même d'une grippe saisonnière, elles doivent porter un masque. Chaque bureau de vote strasbourgeois sera entièrement nettoyé avant et après le premier et le second tour des municipales.

D'autres villes, comme Haguenau ou Ilkirch, ont annoncé prendre le même type de mesures pour les élections municipales.