MUNICIPALES - "Commun'idée" : pour lutter contre la pénurie médicale, le médecin salarié par la commune

Il y a un an, début février 2019, le docteur Clément Lévy s’installait dans son tout nouveau cabinet médical de Charleval, petite commune de 2.700 habitants située au nord des Bouches-du-Rhône. La bonne idée du maire pour lutter contre la pénurie médicale ? Faire salarier un médecin par la commune.

Charleval, comme de nombreux territoires ruraux, souffrait de la pénurie médicale. Il y a deux ans, il y avait deux médecins, avec chacun un millier de patients. Mais l’un deux a pris sa retraite et il n’a pas trouvé de remplaçant pour son cabinet. Le seul docteur restant ne pouvait pas répondre à l’ensemble des besoins de la commune, il a lancé un appel à l’aide.

Un médecin salarié par la commune

La commune a bien cherché un successeur, mais sans succès. Le maire, Yves Wigt, s’est alors inspiré d’une expérience menée à Domats dans l’Yonne, où la commune a salarié son médecin. Charleval s’est alors lancé dans le projet d’un "Centre de Santé Municipal".

Les étapes se sont progressivement mises en place : demande d’autorisation à l’Agence Régionale de la santé pour salarier un médecin, d’agrément à la Sécurité sociale pour percevoir les honoraires des visites, réhabilitation d’un ancien presbytère et achat d’équipements pour l’installation du cabinet médical.

Finalement, la commune publie une offre d’emploi pour un médecin généraliste sur divers sites et signe un contrat de travail en CDD pour trois ans avec le docteur Clément Lévy, jeune médecin diplômé. Le Centre de Santé Municipal ouvre ses portes le 4 février 2019.

Un premier bilan très positif un an après

Un an après, le maire et le docteur, qui font le point ensemble tous les mois, sont satisfaits, les habitants de Charleval et patients du docteur Lévy également. L’objectif fixé, et il est en passe d’être atteint après un an d’exercice, était de 21 visites par jour. Pour la commune, ce service représente un coût de 20.000 euros.

Car tous les frais d’installation ont été pris en charge par la mairie. Une secrétaire est également disponible, une partie de son temps. Elle assure la prise des rendez-vous et l’encaissement des honoraires. C’est donc le prix à payer pour avoir un médecin salarié par la commune, ce qui a été très bien accepté par les habitants.

Et devant le succès de cette initiative, de nombreuses communes de Vaucluse, des Alpes-de-Haute-Provence et de plus loin… contactent régulièrement le maire Yves Wigt pour des conseils sur la méthode à suivre pour mettre en place la même solution. La mairie a même préparé un guide complet à cet usage.

Première étape d’un futur projet

Forte de cette expérience réussie, la mairie de Charleval travaille sur un futur projet de Cabinet médical pluri-professionnel où pourront se regrouper tous les professionnels de santé libéraux actuellement présents sur la commune, ainsi que le centre de santé municipal. Le médecin salarié choisira d’y rester salarié ou de s’y installer en libéral.

Ce lieu sera installé dans un immeuble au centre du village, sur près de 1.000 m², avec un parking à disposition. L’objectif étant de proposer aux habitants, une offre de soins complète, en un même lieu et facilement accessible.