Coronavirus en Dordogne : des mesures exceptionnelles dans les bureaux de vote pour le scrutin de dimanche

Les agents municipaux s'affairent pour que tout soit fin prêt le Jour J dans les dix bureaux de vote de la commune de Boulazac. Les mairies se mettent en ordre de marche pour faire face à la menace du coronavirus. Présence de gel hydroalcoolique, stock de stylos pour l'émargement et même du marquage au sol pour éviter le contact entre les électeurs : tout s'organise petit à petit.

Des mesures d'hygiènes strictes

Corinne Spychala est directrice générale des services à la mairie (DGS). C'est elle qui surveille la bonne mise en place des bureaux de vote. Une organisation plus lourde mais nécessaire : "Toute cette sécurité sanitaire on ne l'avait pas auparavant. Cela oblige à repenser les choses pour que les gens soient rassurés".

Selon elle, toutes les mesures d'hygiène préconisées seront respectées : "A l'entrée des bureaux, il y aura du gel hydroalcoolique, on est muni de lingettes pour procéder au nettoyage des urnes et des isoloirs" explique Corinne Spychala. La mairie de Boulazac avait déjà fait ses stocks de gel la semaine dernière. Elle continue : "On a également prévu un nombre important de stylos pour les renouveler au cours de la journée".

On demandera aux assesseurs de nettoyer régulièrement les bureaux et de rappeler les consignes aux électeurs - Corinne Spychala

Un marquage au sol pour maintenir la distance

Il faudra également éviter le plus possible les rencontres entre les votants qui arrivent et ceux qui sortent explique la directrice générale de la mairie : "Il y aura une entrée à un endroit et une sortie à un autre. On limite les croisements entre les électeurs".

Alors, ce jeudi 12 mars, tout n'était pas encore au point. Il manquait un peu de scotch pour le marquage au sol. Il permettra de maintenir une distance suffisante d'un mètre entre les électeurs sur tout le parcours du vote. La mairie conseille d'ailleurs d'éviter les heures de grandes affluences comme midi ou 16h.

Exemple d'organisation d'un bureau de vote en pleine crise du coronavirus communiqué par le ministère de l'Intérieur © Radio France - Flavien Groyer