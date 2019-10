Mutuelles communales dans l'Yonne : une solution économique pour les seniors

Sens, France

Eviter de trop augmenter ses dépenses de santé quand on avance dans l'âge ou tout simplement, avoir une complémentaire santé, même avec peu de ressources. C'est l'objectif affiché par la "mutuelle à un euro" (par jour) autrement appelée "Complémentaire santé solidaire". C'est ce même objectif qui est affiché par les mutuelles communales. Il en existe quatre dans l'Yonne, réparties dans plusieurs dizaines de communes. Dont Ma Mutuelle, Ma santé, dans le nord du département. Une mutuelle qui permet de réduire le coût de la santé, notamment pour les seniors.

800 foyers dans le nord de l'Yonne

Parmi les 800 foyers qui ont adhéré à Ma Commune Ma santé, 75% sont des seniors, comme par exemple Dominique Jeulin, conseillère municipale à Brannay : "quand je m'y suis intéressée, j'étais à quelques mois de la retraite. Je me suis aperçu que si j'adhérais à Ma Commune Ma Santé _je gagnais entre vingt et quarante euros par mois_. J'avais une mutuelle d'entreprise qui aurait pu, en effet, me garder, mais à des tarifs prohibitifs et qui seraient allés en augmentant avec les années."

Association à but non-lucratif

Cette mutuelle communale est proposée par une association à but non lucratif représentée dans l'Yonne par Romain Crocco, bénévole de l'association Actiom : "Ma Mutuelle Ma santé, c'est une offre qui passe par les mairies parce qu'il y a un vrai caractère social à cette mutuelle."

"A 75 ans, on peut facilement avoir une mutuelle qui coûte 250 à 300 euros par mois pour un couple" - Romain Crocco, bénévole de l'association Actiom dans l'Yonne Copier

Je vais pouvoir me faire soigner les dents - paroles d'habitants de Chaumont, recueillies par le maire, Denis Brosseron

D'ailleurs elle a permis à des personnes de retrouver une complémentaire santé constate le maire de Chaumont, Denise Brosseron. C'est elle qui a initié ce dispositif dans l'Yonne : "c'est parti du constat en parlant avec certains de mes administrés de difficultés qu'ils pouvaient avoir, de _ne pas avoir de mutuelle pour des raisons financières_." Le dispositif existe depuis quatre ans dans son village et les retours sont bons : "je n'ai eu que des gens contents, des personnes me disant _ c'est bon je vais pouvoir me faire soigner les dents ou bien faire changer mes lunettes."

Ma commune ma santé aide aussi, ceux qui peuvent en bénéficier, à accéder aux aides gratuites de l'Etat. Un véritable service au public qui ne coûte rien à la collectivité.