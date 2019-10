Mystère résolu à la maison de l'emploi d'Aubigny sur Nère

Aubigny-sur-Nère, France

Les spécialistes avaient d'abord soupçonné les produits d'entretien et de nettoyage, mais rien de suspect n'a été détecté. Curieusement lorsque le système de ventilation du bâtiment était coupé, les agents se sentaient beaucoup mieux : " On a donc dans un premier temps nettoyé cette ventilation, explique Laurence Rénier, présidente de la communauté de communes Sauldre Sologne, propriétaire du bâtiment. Les malaises ont repris à se remise en fonctionnement. Et c'est en montant sur le toit, que les experts ont compris : des plaques d'aggloméré, situées juste à côté d'une bouche d'aération étaient fortement dégradées. Probablement à cause de la canicule puis des fortes pluies. On les a donc changées et tout est rentré dans l'ordre. Il est probable que des solvants utilisés dans la colle de cet aggloméré se sont infiltrés dans le système d'aération, provoquant ces irritations des yeux, de la gorge, ces maux de tête, jusqu'à des malaises. Certaines personnes réagissant de manière exacerbée, peut-être à cause d'un terrain allergène et d'autres ne ressentant aucune gêne."