"On n'a jamais fait autant de tests" : le rush dans les laboratoires d'analyse médicale lorrains

Il y a beaucoup de monde ces jours-ci dans les laboratoires d'analyses médicales du Grand Nancy. "On a dépassé les 1.000 tests par jour", confirme Yves Germain, le co-directeur des 25 labos Atoutbio de Lorraine. Ses équipes accueillent les patients venus faire un test Covid-19 sans ordonnance. Elles se déplacent également sur les foyers épidémiques comme à l'Ehpad de Pulnoy et au Sluc Nancy Basket dernièrement. "Il faut en permanence s'adapter et faire face à la demande avec des délais qui nous sont toujours fixés à 24h", explique le biologiste.

Pour tenir ces délais et éviter les files d'attente, l'enseigne de biologie vient de mettre en place une application permettant de se pré-enregistrer. Le patient n'a plus à passer par l'accueil du laboratoire, il peut se faire tester immédiatement en accédant au bâtiment par une autre entrée. "Un gain de temps très important", selon Yves Germain. Et les équipes sont très sollicitées : "On a des techniciens qui travaillent de 6h du matin à 23h, toute la semaine 7 jours sur 7", explique t-il.

Manque de personnel

Pour faire face à la demande, cet été, les laboratoires lorrains ont pu faire appel à des étudiants pour assurer les tests PCR. Mais avec la rentrée, les effectifs sont de nouveau insuffisants. Les infirmières surtout sont une denrée rare. "Nous embauchons toutes les semaines", confirme le directeur de l'entreprise.