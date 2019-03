"On n'a pas réduit le déficit financier de l'hôpital, mais je pars confiant !"

Cherbourg, France

Après 7 ans à la tête du centre hospitalier du Cotentin, le directeur Maxime Morin annonce son départ pour l'hôpital de Roubaix et dresse un premier bilan dans les studios de France Bleu Cotentin

*Sur le déficit financier

"On n'a pas réduit le déficit mais je suis confiant puisqu'en 2018 avec l'Agence Régional de Santé on a construit une méthode pour préparer un plan validé par la COPERMO - le comité interministériel pour la performance de l'offre de soins-. 2019 est la première année de ce plan et le début des mesures, en espérant inverser la pente et réduire le déficit ( 16 millions d'euros en 2018)"

*Sur l'avenir du centre de soins non programmé de Valognes

"Le médecin qui était là depuis 3 ans, depuis l'ouverture, a fait le choix de ne pas renouveler son contrat. Nous sommes sur des pistes de recrutement, avec deux candidatures, une personne pour faire 2 jours, une autre 3 jours. La première a été recrutée et va démarrer début avril. On attend la réponse de la seconde.

Alors pendant 3 semaines au moins nous sommes obligés de passer par l'intérim médical puisque l'équipe des urgences continue à être une équipe sous tension et n'est pas en mesure de soutenir l'activité du centre. la question du recrutement reste un sujet difficile"

*Sur l'avenir de l'hôpital

"Je suis confiant oui, on a reçu des assurances. On a obtenu de belles choses comme en début d'année le renouvellement de la radiothérapie et on attend une décision fin mars sur la coronarographie. Je suis encore concentré sur cet objectif et j'espère laisser une décision positive avant mon départ, fin mai."