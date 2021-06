Coronavirus : les soignants de l'hôpital d'Aix-en-Provence divisés sur la vaccination obligatoire

"Si on m'oblige à me faire vacciner, je démissionne." À la pause, à l'hôpital d'Aix-en-Provence, le sujet divise les soignants. Alors que le ministre de la santé, Olivier Véran, souhaite "au moins 80%" des personnels des EHPAD et des hôpitaux vaccinés avant la rentrée, les chiffres publiés par Santé Publique France sont loin du compte : 57% des personnels primo-vaccinés en EHPAD, 64% dans les hôpitaux. Le gouvernement veut accélérer, voire contraindre, et la pilule passe mal.

Morgane est agent des services hospitaliers (ASH), prête à démissionner si on l'oblige à se faire vacciner : "Je n'ai pas envie de me mettre de vaccins dans le corps. C'est une atteinte à mes libertés. Le vaccin contre le covid, j'estime que c'est inutile pour moi."

"On n'est pas des cobayes" - Ikram, agent des services hospitaliers

Un sentiment partagé par ses collègues, la plupart pas vaccinées. "Si on m'oblige, je le ferai, soupire Ikram. Mais je ne comprends pas pourquoi ce serait obligé pour nous. Montrer l'exemple, je n'en ai pas envie. [...] On n'a pas assez de recul sur ce vaccin, je ne veux pas servir de cobaye."

Une obligation vaccinale pour les soignants en septembre ?

L'autre argument, ce sont les mesures barrières, qui ont fonctionné jusqu'à présent, alors pourquoi changer : "Ici, on a fait avec les gestes barrières quand il n'y avait pas encore le vaccin et on continuera à travailler comme ça."

Pour d'autres, déjà vaccinés, c'est un moindre mal : "S'il faut passer par là pour retrouver une vie normale, allons-y. Au moins, tout le monde sera vacciné et à l'hôpital, on sera tranquille." Ce mercredi, la Fédération Hospitalière de France a pris position et demande la vaccination obligatoire contre le covid-19 pour tous les professionnels de santé.