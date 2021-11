"On n'est pas des criminelles", lance une sage-femme toulousaine après cinq jours de grève

Elles n'ont pas obtenu ce qu'elles espéraient de leur direction mais elles cessent leur mouvement. Après cinq jours de mobilisation, les sages-femmes de la clinique Rive Gauche de Toulouse ont repris le travail ce jeudi matin. Les accouchements sont à nouveau pratiqués dans la plus grande maternité privée de Haute-Garonne mais les sages-femmes ne sentent toujours aussi peu considérées et comptent sur les autres établissements privés toujours en grève pour prendre le relais et peser auprès de la FHP (Fédération des hôpitaux et cliniques privés de France). Nathalie Vanhoy, sage-femme à Rive Gauche et non affiliée à un syndicat, était l'invitée de France Bleu Occitanie ce jeudi. Interview.

RÉÉCOUTEZ - Nathalie Vanhoy sur France Bleu Occitanie Copier

Pourquoi avez-vous mis fin à votre mouvement sachant que vous n'avez pas obtenu de ce que espériez de votre direction?

C'est un mouvement qu'on a initié samedi matin, suite à plus d'un an de mobilisation. On a rencontré notre direction qui nous a toujours soutenues, les gynécologues aussi mais là ça devenait trop difficile de perdre leur soutien sachant qu'on avait une partie des revendications qui étaient locales mais une grosse partie sont nationales avec la demande d'une reconnaissance de notre diplôme, de nos compétences.

Avez-vous subi une quelconque pression de votre direction qui vous a demandé d'arrêter votre mouvement?

Ca a été compliqué oui les négociations. Nous ne sommes pas formées à ça à l'école de sages-femmes, plutôt formées pour de l'empathie, de l'écoute, pas trop pour les négociations donc oui ça a été quelque chose de difficile et c'est vrai qu'on a aussi d'autres cliniques qui rejoignent le mouvement comme la clinique de La Croix du Sud qui a fermé ses blocs et sa maternité depuis mercredi. On sent qu'on a allumé une petite étincelle et maintenant il faut que les pouvoirs publics au plus haut se rendent compte que les sages-femmes, quel que soit leur mode d'exercice, doivent être reconnues donc je parle aussi des libérales, des territoriales.

À la clinique de La Croix du Sud, le directeur promet des "mesures d'attractivité". Rien à Rive Gauche?

Non pour l'instant rien et c'est un soucis. On est la plus grosse maternité privée de Haute-Garonne, on fait 25% des accouchements du département avec trop de fermetures de maternités ça devait aussi dangereux, on n'est pas des criminelles, on veut vraiment aider les patientes, on veut garder une bonne image de la sage-femme.

Vos mots sont forts. Dans vos conditions de travail actuelles, des mamans et des bébés sont en danger?

Si vraiment toutes les maternités privées avaient fermé leur bloc, oui l'hôpital public ne peut pas tout absorber. Et d'ailleurs c'est un petit peu la démonstration qu'on a faite en disant "considérez toutes les sages-femmes dans tous les modes d'exercice". Seules les sages-femmes du public ont obtenu des revalorisations, il ne faut pas négliger les autres.

Vous gagnez, dans le privé, en moyenne 25% de moins que dans le public. Vous le saviez ça en signant votre contrat?

Oui mais il y a eu des avancées dans le public qui n'ont pas été garanties pour le privé donc ça devient insoutenable. J'ai treize ans de diplôme, dix ans d'ancienneté à la clinique Rive Gauche, je gagne 550 euros de moins qu'une sage-femme du public et avec les augmentations qu'elles vont avoir l'écart va se creuser encore plus. On n'est plus attractifs dans le privé donc pour l'instant notre direction reste sourde à ça, on reste très attentives.

Un dernier mot sur les maternités du public qui "récupèrent" les mamans que vous n'avez pas prises en charge pendant votre grève. Elles ne vous en veulent pas?

Les sages-femmes du public nous soutiennent, elles comprennent, c'est toute la profession. Tout le monde nous soutient.