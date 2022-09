Plus de soixante personnes se sont réunies ce vendredi après-midi dans la salle des associations de la mairie de Glun en Ardèche. Une quarantaine d'anciens patients du Dr Piérunek et leurs proches.

"On n'est plus seul" : des victimes d'un ancien chirurgien de la clinique Pasteur se réunissent en Ardèche

Tellement d'anciens patients se sont présentés à cette réunion que la petite salle est comble; certains écoutent derrière les fenêtres ouvertes. Ils ont été opérés par le docteur Piérunek à la clinique Pasteur de Guilherand-Granges en Ardèche entre 2016 et 2019 et subissent de lourdes séquelles. Ils envisagent de créer un collectif mais dans un premier temps, ils ont pu simplement parler et témoigner de leur souffrance. "C'est très thérapeutique je pense" souligne Daniel, 72 ans, à l'initiative de la rencontre.

Leurs histoires se ressemblent : une infection après l'opération, des vis trop longues dans les vertèbres, des prothèses discales qui bougent, des douleurs atroces. Des victimes sont en fauteuil roulant, d'autres en béquilles, une jeune femme de 27 ans avec une canne, d'autres avec une télécommande pour activer un neurostimulateur qui leur permet de marcher. Il y a de la colère envers l'ancien chirurgien : "est-ce qu'on peut arrêter de l'appeler docteur ou même monsieur ?" s'agace une victime au milieu des témoignages. "Tout ce que je veux, c'est qu'il fasse de la prison. Pour moi, c'est un assassin" lâche une femme qui a perdu sa mère quelques mois après l'opération. De la colère aussi contre la clinique Pasteur qui a embauché ce praticien.

"L'union fait la force"

Mais il y a aussi ce sentiment de ne plus être seul. Ces anciens patients se reconnaissent comme victimes : "on nous dit tellement que c'est dans notre tête. Monsieur Piérunek me disait que j'avais des nerfs atrophiés donc pour moi, c'était ça. Mais je ne pensais pas qu'il y avait tant de victimes. Ce n'est pas dans notre tête" explique Bénédicte, 69 ans, opérée une première fois en juin 2017. Certaines victimes se disent "perdues" sur les démarches juridiques à accomplir, ou ont baissé les bras devant les frais d'avocat. "L'union fait la force" pour Gaëlle 52 ans, "j'ai vraiment envie d'un collectif. J'ai envie de faire quelque chose, mais je ne me sens pas de le faire toute seule."

Ces victimes fonderont-elles effectivement un collectif ? Mèneront-elles une action juridique commune ? Certains sont déjà engagés dans des procédures individuelles. Rien n'est déterminé à ce stade, mais ils ont échangé leur contact pour une prochaine réunion.