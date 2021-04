Nancy : moins de vaccins dans les centres pour favoriser l'ouverture d'un futur vaccinodrome ?

Des soignants ne vaccineront pas ce jeudi après-midi dans six centres nancéiens. Ils vont aller manifester devant la préfecture à Nancy. Ils dénoncent une baisse des livraisons de vaccins pour "pouvoir ouvrir un vaccinodrome".

Six centres de vaccination resteront fermés ce jeudi après-midi dans l'agglomération de Nancy. Les infirmiers, les médecins, tout le personnel médical sont appelés à manifester, notamment à l'appel de la CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé) de la métropole qui coordonne 5 sites. Le cortège doit s'élancer de la place Maginot à 14h pour passer devant l'ARS, l'Agence Régionale de Santé et rejoindre la préfecture.

Ces soignants dénoncent une baisse des livraisons de doses dans leurs centres, des doses qui iraient selon eux directement dans les frigos du futur vaccinodrome de Nancy. Un futur vaccinodrome, qui jusque-là, n'est pas encore officiel, mais la piste du centre Prouvé à Nancy est sur la table. "Inacceptable" selon le responsable du centre de vaccination Le Kiosque de Jarville-La-Malgrange. Selon lui, tous les centres auraient dû recevoir 600 doses la semaine prochaine. "On ne sera dotés que de 300 doses : donc si on fait un calcul, retirer 300, 400 doses par centre, sachant qu'il y en 5 à 6 sur Nancy, ça fait 2000 doses rendues disponibles pour augmenter le volume de ce fameux futur vaccinodrome."

Sollicitée, la préfecture de Meurthe-et-Moselle n'a pas souhaité faire de déclarations.

Pas d'opposition par principe au vaccinodrome

Le responsable du centre de Jarville précise que les opposants "n'ont rien contre le vaccinodrome". "On appelle de nos vœux les vaccinodromes à se mettre en place, mais ce sont des choses que l'on fait quand on est capables de mettre des doses en face de ces méga centres". Il dénonce le manque de doses disponibles. "Ça fait un mois et demi qu'on nous dit que ça arrive massivement. Ce qui n'est pas le cas".

Il a décalé tous les rendez-vous prévus jeudi après-midi pour les patients. Certains ont été avancés, d'autres sont reportés dès vendredi matin.