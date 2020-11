Nancy : des hommages après la disparition du Pr Danièle Sommelet, figure de la pédiatrie

L'annonce de la mort de Danièle Sommelet, spécialiste de la pédiatrie et de la lutte contre le cancer, suscite des hommages, notamment de la part du Département de Meurthe-et-Moselle et de l'Agence régionale de Santé.

"La Meurthe-et-Moselle perd une de ses grandes dames". C'est ainsi que réagissent la présidente du Conseil départemental Valérie Beausert-Leick et les élus de l'assemblée départementale dans un communiqué ce 19 novembre.

Le Pr Danièle Sommelet est décédée mardi. Un médecin qui a consacré sa vie à soigner et accompagner les enfants en souffrance. Dès 1978, elle proposait la création d'un service de cancérologie pédiatrique. Danièle Sommelet est aussi l'auteur d'un rapport ministériel sur la santé de l'enfant et de l'adolescent en 2005-2006 : "L'enfant et l'adolescent : un enjeu de société, une priorité du système de santé".

Professeur d'onco-pédiatrie à la faculté de Médecine et au CHRU de Nancy, elle était aussi engagée au sein de la Croix-Rouge. "Son investissement au service de la médecine et des malades, ses qualités humaines et professionnelles, sa vitalité et son élégance marqueront son parcours exemplaire", souligne pour sa part l'Agence régionale de Santé.