A Nancy, ils veulent réhabiliter la méthode Coué

Les disciples du pharmacien lorrain Emile Coué ont lancé l'année Coué ce dimanche 26 février avec en point d'orgue un congrès international en novembre à Nancy. Objectif : redorer l'image d'une méthode du début du 20e siècle à l'origine de nombreux ouvrages de développement personnel aujourd'hui.

Le coup d'envoi de l'année Emile Coué ce dimanche au parc Sainte-Marie de Nancy à l'occasion des 160 ans de la naissance du pharmacien qui a expérimenté sa méthode de guérison en Lorraine au début du 20e siècle. Une méthode symbolisée par cette phrase qu'il demandait à ses patients de répéter plusieurs fois par jour :

Tout au long de l'année 2017, des animations seront organisées par des adeptes de la Méthode Coué, avec en point d'orgue, un congrès international à Nancy au mois de novembre . La méthode Coué, c'est une méthode d'autosuggestion qui consiste à se dire que l'on va aller mieux, pour aller mieux. Une méthode que Luc Teyssier d'Orfeuil, spécialiste de la question veut réhabiliter car elle a mauvaise presse chez nous :

En France, oui. Pas dans le monde parce que c'est le deuxième livre de développement personnel le plus vendu dans le monde. Malheureusement en France, pour des raisons historiques, il a été très attaqué par la médecine et aujourd'hui, malheureusement, les journalistes utilisent cette expression et c'est presque devenu une expression courante [...] Aujourd'hui, on a besoin en France que les gens aient une idée de ce qu'est la méthode Coué pour arrêter de s'en moquer."

Massés devant le buste de Coué, dans le parc Sainte-Marie, ses adeptes ont le sourire, ça fait partie de la méthode. Il faudrait donc se dire qu'on va aller mieux pour aller mieux. C'est vrai, explique Francine Paulus, doyen de la faculté de pharmacie de Nancy :

Si la méthode est appliquée dans le domaine médical, certains s'en servent tous les jours, dans leur vie professionnelle. Emile Coué, ancêtre du coach en entreprise en quelque sorte. Pierre travaille dans une PME en Allemagne, il suit la Méthode Coué depuis 4 ans :

C'est souvent le soir avant de m'endormir que je pratique la méthode, je me dis des phrases positives, je me programme des choses pour le lendemain et que tout se passera bien. Et effectivement, tout se passe toujours très bien. Je me réveille avec le sourire, c'est surprenant pour certains peut-être."