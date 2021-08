Nancy : La mairie dévoile son "Plan Banc"

Le Maire de Nancy a présenté ce mardi son "plan banc" dans le quartier Rives de Meurthe. Objectif : installer 500 bancs supplémentaires dans les parcs et rues de la ville d'ici 5 ans, et inciter les seniors à sortir et faire de l'exercice.

Le Maire de Nancy Mathieu Klein et Marc Tenenbaum, adjoint délégué à la prévention, à l'hygiène et à la santé publique, présentent les modèles de bancs installés dans Nancy

Des bancs classiques, des bancs individuels et des bancs circulaires. Voilà trois types d'assises différentes qui ont été présentés ce matin par la mairie de Nancy dans une conférence de presse au bord de la Marne.

Un projet réalisé en collaboration avec L'Office Nancéien des personnes âgées (ONPA) et le Centre Communal d'Action Sociale de Nancy (CCAS) visant à placer ces lieux de repos le long de parcours et chemins de promenade, dans plusieurs quartiers de la ville.

Mathieu Klein lors de l'inauguration du "Plan Banc", le mardi 24 Août 2021 © Radio France - Corentin Bemol

Le maire a annoncé la mise en place de 100 bancs par an jusqu'à la fin de son mandat. 2000 bancs devraient donc orner les rues et parcs de la ville à l'horizon 2026. Des bancs installés, entre autres, aux rives de Meurthe et dans les quartiers Foch, Pichon et de Haussonville.

"Les personnes âgées doivent sortir et marcher régulièrement, mais pour cela, il faut aussi pouvoir se reposer" explique Guy Vançon, président de l'ONPA. "Et puis, on a vu pendant un an et demi des personnes isolées. Marcher en groupe, venir sur un banc et discuter ça créer du lien social".

Une mesure plutôt bien accueillie par les personnes invitées à cette inauguration. Ils n'ont d'ailleurs pas manqué de souligner le manque de bancs à Nancy.