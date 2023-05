Nancy : le chef du service de soins palliatifs interpelle la direction du CHRU sur l'avenir de son unité

Lui-même le dit : "Honnêtement, je suis déçu de devoir aller sur un extrême comme faire un appel public pour défendre les soins palliatifs !" Le Dr Raphaël Alluin, chef du service de soins palliatifs, interpelle ce mardi 23 mai la direction du CHRU de Nancy, avec le soutien de représentants CGT de l'hôpital. En cause : le projet de déménagement de son unité sur le site de Brabois. Déménagement programmé dans le cadre du regroupement de toutes les activités hospitalières dans les 10 ans à venir.

Le service de soins palliatifs est installé actuellement à l'hôpital Saint-Julien, rue Foller. Dix lits y sont ouverts sur les quinze disponibles. L'unité accompagne environ 350 patients par an.

Le déménagement n'est pas un problème en soi selon le Dr Alluin : "Il y aura un bénéfice pour les patients à être plus proches du reste du plateau technique, ça diminue les temps de transports donc c'est intéressant. Le projet construit initialement était satisfaisant". "Etait" car depuis un an environ, le projet se dégrade selon le chef du service et les conditions d'accompagnement de la fin de vie des patients et d'accueil de leurs proches ne seront plus les mêmes.

Le Dr Raphaël Alluin, chef du service de soins palliatifs, et Sophie Perrin-Phan Dinh, secrétaire de la CGT au CHRU de Nancy © Radio France - Isabelle Baudriller

Trois points cristallisent ses inquiétudes. Le premier ? L'absence de climatisation dans le nouveau service installé dans la tour principale de Brabois alors que les patients en bénéficient depuis 15 ans dans l'unité de Saint-Julien. "Nous vivons des étés de plus en plus chauds, c'est un vieux bâtiment [la tour de Brabois, NDRL] mal isolé. Nous avons des problèmes de températures parfois très élevées dans certaines pièces avec la nécessité de mettre des couvertures de survie aux fenêtres. Ce n'est clairement pas des conditions d'accueil pour des patients aussi fragiles que les nôtres."

Le deuxième point de préoccupation est la suppression de l'astreinte d'un médecin senior spécialisé les soirs, week-ends et jours fériés pour aider l'interne de permanence à répondre aux situations de patients les plus complexes ou extrêmes. Cette astreinte ne peut pas être supprimée, d'après Raphaël Alluin : "Si les patients étaient stables et confortables tout le temps, ils ne seraient pas dans une unité comme la nôtre. On ne peut pas ne pas les encadrer tous les jours !"

"Face à un mur"

"Oui, il reste le personnel paramédical", poursuit-il, "mais ce n'est pas le rôle de l'infirmière ou de l'aide-soignante de réadapter les traitements. Ce n'est pas elle qui va pouvoir gérer une sédation toute seule en cas de détresse respiratoire chez un patient qui a un cancer généralisé. S'il n'y a pas de médecin senior pour l'accompagner, ça va être une catastrophe autant pour le patient, que pour la famille, que pour les équipes."

Dernière difficulté mise en avant par le Dr Alluin : le parking payant à Brabois alors que le service de soins palliatifs actuel est accessible 7 jours sur 7 et 24h sur 24 aux familles. "Les familles vont devoir payer pour venir accompagner leurs proches en fin de vie au CHRU de Nancy. Et ça, ça ne nous paraît pas tolérable dans un hôpital public."

Raphaël Alluin dit "faire face à un mur qui ne vous répond pas". Sollicitée par France Bleu Lorraine, la direction du CHRU fait savoir qu'elle "s'étonne de ce sujet". Pour elle, les inquiétudes portent sur des décisions qui ne sont pas prises. Le dossier du déménagement est "ouvert" et soumis actuellement à "l'analyse de la Commission d'organisation de la permanence des soins". Aucune date n'est arrêtée pour le déménagement, précise-t-elle.