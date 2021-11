Nancy : les cliniques privées de Gentilly et Ambroise Paré vont bientôt fusionner

Les grues sont encore bien visibles à la polyclinique de Gentilly, sur les hauteurs de Nancy en Meurthe-et-Moselle. D'ici le mois de septembre 2022 un nouveau bâtiment de 10 000m² sera sorti de terre, puis en décembre 2024 l'actuelle polyclinique de Gentilly sera entièrement rénovée. L'achèvement d'un projet immobilier réunissant dans un même bâtiment les cliniques privées Ambroise Paré et Gentilly.

Lancé en juin 2019, le projet doit faire monter la surface des cliniques réunifiées à 20 000m² contre 16 000m² actuellement. Au programme : une réorganisation des services pour améliorer le parcours médical des patients, où ils ne seront plus obligés de traverser l'établissement pour ce rendre, par exemple, des urgence à la chirurgie ambulatoire.

85 millions d'euros de projet

"Un parcours plus fluide c'est réduire le temps de présence du patient dans l'établissement" précise Olivier Teisseidre, le directeur de territoire d'Elsan à Nancy, "le but c'est que le patient se présente à l'accueil et arrive très rapidement dans son service de soin, passe ensuite au bloc quand il s'agit de chirurgie et ressorte au bout de 4-5 h en moyenne".

"Ca va nous permettre d'être au goût du jour dans le parcours des patients, la tendance actuelle est de les raccourcir", se réjouit le Dr Christophe Camps, directeur de la commission médicale d'établissement. Le projet, d'un coût total de 85 millions d'euros, sera complétement terminé à la fin de l'année 2024, la direction ambitionne 69 000 patients chaque année.