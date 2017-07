A Nancy, les donneurs de sang répondent à l'appel national

A Nancy, les donneurs du sang ont répondu à l'appel à la mobilisation nationale lancé par l'Etablissement français du sang. Chaque jour, près de 80 personnes affluent dans le car de prélèvement, qui circule autour de l'agglomération.

Ce matin, le car de prélèvement de l'Etablissement français du sang est garé Place Maginot, en plein centre-ville de Nancy. Chaque jour, entre 80 et 100 personnes viennent y donner leur sang, comme Aurore. Une balle en mousse dans la main, elle regarde sa poche de sang se remplir mécaniquement :

Ça doit faire une bonne dizaine d'années déjà que je suis donneuse. J'en suis à mon 43ème don. Comme j'ai la chance d'être en bonne santé, autant essayer d'en faire profiter un peu les autres... Puisque, après tout, certaines personnes en ont besoin".

Seulement 80 000 poches disponibles

Aurore fait donc partie des Nancéiens qui ont répondu à l'appel national aux dons le 30 juin dernier. A cause des départs en vacances et des grosses chaleurs, les prévisions pour les prochains mois n'étaient pas bonnes explique la responsable des prélèvements de l'EFS à Nancy, Maryse Morel : "Les stocks étaient fragiles à l'entrée des vacances et ne nous permettaient pas de passer l'été sereinement. Il nous manquait 20 000 poches de sang."

La ville de Nancy, donc, mais plus largement l'ensemble du Grand Est est un bon fournisseur en matière de globules rouges :

On est une région qui est généreuse, autosuffisante, et on vient en aide à d'autres régions qui ont plus de difficultés, comme l'Île de France."

Le Grand Est a besoin de 1500 poches de sang par jour. Pour rappel, toutes les personnes en bonne santé, de 18 à 70 ans, peuvent donner leur sang. Ceux qui viennent pour la première fois doivent se munir d'une carte d'identité. Pour connaître les passages des cars près de chez vous, rendez vous sur le site de l'EFS.