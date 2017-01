A Nancy, les étudiants en chirurgie dentaire se mobilisent

Depuis le début de la semaine, les étudiants en chirurgie dentaire se mobilisent partout en France, en notamment ceux de la faculté de Nancy. Alors que des négociations sont en cours entre l'Assurance maladie et les syndicats, les futurs dentistes manifestent pour une meilleure prise en charge.

Alors qu'au niveau national, les syndicats poursuivent leurs négociations tarifaires avec l'Assurance maladie pour signer une nouvelle convention, les étudiants en chirurgie dentaire craignent pour leur avenir et celui de leurs patients.

L'assurance maladie propose en effet une revalorisation des tarifs de soins courants en contrepartie d'un plafonnement des soins de prothèses. Sauf que les discussions ne mettent pas assez l'accès sur les soins les plus modernes de plus en plus utilisés par les dentistes comme l'explique Raphael Hainot, président de l'association des étudiants en chirurgie dentaire de Nancy :

La base de remboursement de la sécurité sociale n'a pas évolué depuis 1988. Toutes les matériaux nouveaux ne sont pas pris en compte.

Les mutuelles prennent en charge une partie de ces nouveaux soins mais le reste, conséquent, est à la charge du patient.

La semaine dernière, les étudiants avaient voté la grève à plus de 95 %. Lundi, ils avaient organisé un "café-trottoir", interpellant les patients dans les rues de Nancy pour leur expliquer les raisons de leur colère.

Ce mercredi soir, à 18h, les étudiants organisent donc une nouvelle assemblée générale sur les bancs de leur faculté, avenue de Strasbourg. Ils ont également déroulé une grande banderole sur la façade de leur université, sur laquelle on peut lire " Etudiants dentaires en grève pour votre santé." Ils prévoient de manifester à nouveau demain jeudi, à partir de 9h devant la Caisse primaire d'allocation familiale de Nancy.