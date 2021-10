Nancy : les ruptures du tendon d'Achille en augmentation depuis le déconfinement

Les ruptures du tendon d'Achille en hausse depuis le déconfinement de 10 à 15% par rapport aux années précédentes constate l'hôpital central de Nancy. Le service de traumatologie l'explique par une reprise du sport trop rapide et mal préparée après des mois sans activité physique. Cette blessure concerne le tendon situé à l'arrière de la cheville, qui permet de monter et baisser le pied.

Reprise sportive trop intense

"Il y a eu vraiment une augmentation fin juin, début juillet, et puis là il y a un regain. C'est la rentrée, on a envie de reprendre du sport, on refait l'activité qu'on avait abandonnée pendant un an, un an et demi", décrit le professeur Didier Mainard, chef du service de traumatologie à l'hôpital central de Nancy.

à réécouter Comment reprendre le sport après une blessure ?

Les patients sont surtout des trentenaires qui reprennent le sport, sans préparation ni échauffement. "Mal préparé, mal contrôlé, la trentaine, un peu bedonnant, quelqu'un qui a envie de refaire du sport, ce qui part d'un bon principe", ajoute le professeur. La rupture du tendon d'Achille se manifeste par une grande douleur au niveau de l'arrière de la cheville, "comme un coup de bâton", précise Didier Mainard. La personne a alors de grandes difficultés à se déplacer. Selon l'importance de la blessure, une guérison s'étale de trois à six semaines et peut nécessiter une opération.

Pourquoi le tendon d'Achille ?

La rupture du tendon d'Achille est actuellement la blessure la plus commune car elle peut toucher beaucoup de personnes, surtout des amateurs de sport. Les ruptures des ligaments croisés du genou ou les luxations de l'épaule surviennent plutôt à des sportifs plus réguliers. Pourquoi ce tendon plutôt qu'un autre ? "On ne sait pas vraiment, avoue le professeur, certains vont évoquer la vascularisation, il y a une zone de faiblesse au tiers moyen du tendon, et c'est en général à ce niveau que la rupture se produit."

D'autres éléments sont à prendre en compte : la prise de drogue favorise ce type de blessure, certains médicaments aussi et les femmes seraient plus épargnées que les hommes. Pour réduire les risques, il est conseillé de bien s'échauffer avant l'effort, de s'étirer et surtout de s'hydrater.