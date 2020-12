Nancy : retour des bus de dépistage du Covid-19 dans les rues

Aides-soignantes du CHU, pompiers, bénévoles de la protection civile et agents de la métropole et du département… c’est une petite ruche autour du bus de Kéolis avec un circuit bien rodé entre les tentes. Seule différence avec les bus de l’été et de la rentrée, la température extérieure pour une installation mobile qui se fixe de 9h à 17h pour dépister en masse le citoyen muni d’une carte vitale.

Première étape dans le quartier Haussonville à Nancy, à côté d’un supermarché allemand et le bus fera étape tous les jours d’ici la semaine prochaine. Dans la métropole du Grand Nancy mais aussi dans tout le département de Meurthe-et-Moselle.

Pour Mathieu Klein, le maire de Nancy, « Nous avons décidé de reprendre cette opération de dépistage en proximité, pour permettre aux habitants d'accéder, en complément de l'offre à la fois des laboratoires de ville et du centre de dépistage du CHRU qui fonctionnent toute l'année, au tests. Nous voulons aller dans les quartiers urbains et ruraux, qui sont peut-être ceux dans lesquels les enjeux du dépistage sont plus significatifs, où l'accès à la santé est parfois un peu plus difficile.

Dépistage aujourd'hui, vaccination demain

C'est donc aujourd'hui la reprise de toute une série de dates jusqu'aux fêtes de fin d'année. Nous préparons une opération plus significative encore autour des fêtes de fin d'année, autour de Noël et du réveillon du 31 décembre pour inciter le plus grand nombre d'habitants à accéder au dépistage.

La deuxième chose est que cette organisation que vous voyez aujourd'hui est aussi celle qui est en train de travailler et de réfléchir à ce que seront les campagnes de vaccination demain, une fois que les vaccins seront disponibles.»

Sécuriser la période des fêtes

Même discours de prudence pour Aline Osbéry, de l’ARS grand Est, «L'important, c'est de sécuriser la période des fêtes, puisqu'on sait effectivement qu'à partir du 15 décembre, il y aura le déconfinement avec un couvre feu et l'envie de la population de se retrouver et de retrouver leurs proches, de les serrer dans les bras. Donc, vraiment, la vigilance est de mise donc on peut être négatif, mais ça n'empêche effectivement qu'il faut respecter les gestes barrières et la distanciation sociale, même pendant les fêtes.»

Aline Osbéry, de l’ARS grand Est. Copier

Des bus pour accompagner le déconfinement avec un dépistage gratuit et des tests RT PCR avec des résultats en moins de 24 heures.

Un bus mis en place hier et qui va se poser tous les jours de 9h à 17h dans un quartier, les prochaines dates connues sont le vendredi 4 décembre à Jarville-la-Malgrange, le mercredi 9 décembre à Essey-­lès-­Nancy, le vendredi 11 décembre aux Provinces à Laxou et le samedi 12 décembre à Saint-­‐Max. Un périple qui va se poursuivre dans le département.



Mathieu Klein, le président de la Métropole entend intensifier les tests sur le terrain. © Radio France - Thierry Colin

Le bus de dépistage est également l’occasion de poser des questions très pratiques aux professionnels de santé : comment s’isoler ? Comment vivre en appartement avec quelqu’un atteint de la Covid-19 ? Un dispositif de tests mobiles qui va s’intensifier à la mi-décembre et continuer pendant et après les fêtes.

Reportage radio. Copier

Un bus de dépistage ouvert de 9h à 17h sans ordonnance. © Radio France - Thierry Colin