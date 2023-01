Nancy : urgences fermées et plan blanc déclenché à la polyclinique de Gentilly

Les urgences de l'hôpital privé Nancy-Lorraine (fusion de la polyclinique de Gentilly et de la clinique Ambroise Paré) sont à nouveau fermées ce week-end des 14 et 15 janvier. Le service n'accueille plus de patients depuis ce vendredi après-midi et jusqu'à lundi matin 8h30. Le plan blanc est également déclenché jusqu'au 28 février pour libérer des lits de chirurgie et de médecine.

ⓘ Publicité

"Tout au long de la période allant jusqu’au 28 février, l’établissement prendra les dispositions nécessaires en termes de réorganisation des plannings du personnel et d’ajustement des interventions programmées pour garantir la continuité de son service d’urgences", précise l'Agence régionale de Santé (ARS) dans un communiqué.

L'hôpital privé Nancy-Lorraine est confronté à des difficultés de personnels. Les urgences ont déjà été fermées le week-end du Nouvel an. L'ARS recommande d'appeler le 15, avant de se déplacer aux urgences du CHRU de Nancy.