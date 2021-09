Nantes : 96.5% du personnel du CHU est vacciné

Demain, 15 septembre, tous les personnels soignants auront obligation d'être vaccinés en France. Ce mardi matin, 340 des 9550 soignants et salariés du CHU de Nantes, n'avaient toujours pas transmis le justificatif de vaccination pour pouvoir venir travailler. Ca représente trois et demi % de l'effectif total. _"_Ces personnels ont reçu un courrier leur demandant de ne pas se présenter demain, sauf s'il se régularisent" explique Luc-Olivier Machon, le directeur du pôle Ressources Humaines au CHU de Nantes.

La règle est stricte

"C'est extrêmement strict" explique Luc-Olivier Machon. "Il y a une interdiction d'exercer si on est pas en règle. Ca va jusqu'au signalement au Conseil de l'Ordre. Le salaire n'est plus versé. Vous n avez plus de droit aux congés ou à un quelconque avancement" poursuit le directeur du pôle Ressources Humaines de l'hôpital de Nantes.

Le CHU de Nantes s'est préparé

"Nous sommes assez serein, on s'est préparé au pire" dit le directeur du pôle Ressources humaines de l'hôpital. Le CHU de Nantes a mis en place deux cellules, une de "continuité de l'activité" pour monitorer les absences et redéployer si nécessaire le personnel et une autre dédiée aux ressources humaines pour régulariser les situations et lever les suspensions au fur à mesure que les gens se manifestent. "Notre pari est qu'au final, il ne restera pas beaucoup d opposants sur les 9550 employés de l'hôpital de Nantes. A ce jour,, seulement six personnes ont posé leur démission ou demandé une disponibilité. On a pas une hémorragie et une masse de reconversion soudaine contrairement à certains discours que je peux entendre" conclue Luc-Olivier Machon.