Consultations remboursées chez le psychologue : "Une mesure ne suffit pas" estime le Dr Rachel Bocher, INPH

Les consultations chez le psychologue seront bientôt remboursées. Emmanuel Macron doit l'annoncer aujourd'hui à l'occasion de la clôture des Assises de la santé mentale et de la psychiatrie. "On ne peut que se réjouir que le président de la République s'intéresse au sujet de la psychiatrie et de la santé mentale mais une mesure ne suffit pas compte tenu de la situation de crise que traverse la psychiatrie et notamment la psychiatrie publique" commente le docteur Rachel Bocher, cheffe du service de psychiatrie au CHU de Nantes, présidente de l'Intersyndicat National des Praticiens Hospitaliers. 12 millions de Français sont touchées chaque année par une maladie mentale, soit un Français sur cinq.