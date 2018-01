Nantes, France

Une bactérie de la famille des Listeria a été détectée sur 600 portions de fromage servies dans les cantines scolaires de la ville de Nantes le vendredi 12 janvier. Le Ville indique ce mercredi en avoir été informée hier par le fournisseur, Paysans Fromagers Nantais. Il s'agit du lot n°151.117.

Et c'est le seul lot identifié contaminé à la Listeria, ce qui représente environ 600 portions, soit "4,1% des 15.000 repas servis ce jour-là", précise la Ville. Par mesure de précaution, le fournisseur, qui a découvert la présence de la bactérie lors d'un auto-contrôle, a procédé au rappel de tous les produits restant.

Fièvre et maux de tête

Les enfants et les personnels qui ont déjeuné ce jour-là à la cantine de leur établissement scolaire, le vendredi 12 janvier, et "qui présenteraient de la fièvre isolée ou accompagnée de maux de tête doivent consulter leur médecin traitant, fait savoir le service de restauration scolaire, en lui signalement cette consommation" de fromage. "Les femmes enceintes, les personnes immunodéficientes et les personnes âgées doivent être attentives à ces symptômes."

La Ville précise aussi que le délai d'incubation peut aller jusqu'à huit semaines. Pour toute question, vous pouvez joindre le Pôle santé globale de l'enfant au 02.40.41.90.39.

Sur son site internet, le ministère de l'Agriculture indique qu'"il faut consommer une doser élevée" de Listeria "pour risquer d'être malade".