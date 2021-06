Nantes : beaucoup de jeunes aux Journées mondiales des donneurs de sang

Les jeunes se mobilisent en nombre pour les Journées mondiales des donneurs de sang à Nantes et c'est une excellente nouvelle pour l'Etablissement français du sang (EFS). Les étudiants et les jeunes actifs leur permettent de renflouer les stocks particulièrement bas cette année à cause de la crise sanitaire, mais surtout ils rassurent les médecins car ils représentent l'espoirs de dons réguliers pour les prochaines années.

Les journées mondiales des donneurs de sang sont organisées à la cité des congrès à Nantes jusqu'au mardi 15 juin 2021 © Radio France - Julie Munch

La relève est assurée

Ces Journées mondiales sont organisées tous les ans par l'EFS mais cette année les bénévoles constatent un nombre plus important de premiers dons. Par exemple, Emma a tout juste 18 ans et donne son sang pour la première fois. "C'est ma mère qui m'a motivé à y aller. Elle donne son sang régulièrement et m'a expliqué que c'était important pour sauver des vies, qu'un jour nous aussi nous pourrions en bénéficier", raconte-t-elle, allongée sur un brancard pliable. Autour d'elle, presque tous les patients ont entre 18 et 25 ans. "Ça s'explique je pense par notre campagne très active sur les réseaux sociaux, précise le docteur Anne Vogelsperger, médecin à l'EFS. Il y a aussi des gens qui n'étaient pas venus depuis quatre ou cinq ans donc ça aussi c'est très positif."

Un premier don du sang pour Emma, une jeune nantaise de 18 ans. Copier

Après leurs dons, les patients peuvent se reposer en mangeant des crêpes, offertes par les bénévoles © Radio France - Julie Munch

De longues carrières de donneurs

Mais il n'y a bien-sûr pas que des jeunes à ces Journées mondiales des donneurs de sang. Pour pouvoir donner il faut avoir entre 18 et 70 ans compris, être en bonne santé et peser au moins 50 kg. D'autres critères peuvent être demandés et un questionnaire précis est demandé avant chaque don. Pour savoir si vous pouvez donner votre sang, l'EFS met à disposition le questionnaire sur leur site internet. "L'autre précision importante c'est que même si le patient vient de se faire vacciner contre le Covid-19 il peut donner son sang, qu'il ait reçu la première ou la deuxième injection", rassure le docteur Vogelsperger.

300 créneaux par jours sont disponibles jusqu'à mardi. L'EFS demande de réserver en ligne, même si des places sont aussi disponibles sans réservation pour les personnes n'ayant pas internet. A l'occasion des Journées mondiales des donneurs de sang, les patients sont accueillis à la cité des congrès de Nantes lundi 14 juin et mardi 15 juin de 14h à 18h.