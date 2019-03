Nantes commence à préparer la fin du plastique à la cantine

Plus de 3.000 parents d'élèves nantais ont demandé la fin des bacs en plastique pour faire réchauffer les plats à la cantine (photo d'illustration)

La mairie de Nantes commence à travailler sur la fin du plastique à la cantine. Un premier groupe de travail se réunit aujourd'hui. C'est un changement demandé par les parents d'élèves (via une lettre ouverte qui a recueilli plus de 3.000 signatures) face au risque que ça représente pour la santé. Le problème, c'est que quand les plats sont réchauffés dans les barquettes en plastique, des particules peuvent se transmettre à la nourriture.

C'est plus long de laver les bacs en inox plutôt que jeter ceux en plastique, mais la santé de nos enfants n'a pas de prix

C'est pour ça qu'il y a quatre ans, la mairie des Sables-d'Olonne a décidé d'arrêter le plastique. "Le contrat avec notre nouveau prestataire ne nous a pas coûté plus cher", explique Jean-Pierre Chapalain, le conseiller municipal en charge de l'environnement, pour qui le changement n'a pas été très compliqué. "Nous lui avons demandé de remplacer les bacs en plastique par des bacs en inox. Nos agents doivent laver ces bacs en inox plutôt que jeter les bacs en plastique pour ensuite les retourner au prestataire pour qu'il les remplisse de nouveau. Ça leur fait du travail en plus, mais la santé de nos enfants n'a pas de prix". Ce qui coûte donc un peu plus cher à la mairie, c'est le temps passé à nettoyer les bacs en inox, mais elle n'a pas eu à embaucher pour le faire.