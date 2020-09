Loire-Atlantique : port du masque obligatoire dans quatre villes dont Nantes et une partie de Saint-Nazaire

A partir de ce samedi 8 heures, les habitants de Nantes, Bouguenais, Saint-Herblain et Saint-Sébastien-sur-Loire vont devoir porter le masque partout et en toutes circonstances, excepté pour les cyclistes et ceux qui pratiquent une activité sportive. Saint-Nazaire est concernée, en partie seulement.