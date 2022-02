Nantes : jusqu'à 13 heures d'attente aux urgences de l'hôpital

Le CHU de Nantes fait face à de fortes tensions et appelle à "un juste recours aux urgences". Les capacités d'accueil sont saturées à cause de l'épidémie de Covid-19 qui, certes, est en recul mais reste forte dans le bassin nantais. Conséquence, malgré le plan blanc et malgré les déprogrammations d'opérations non urgentes pour libérer du personnel, il n'y a pas assez de bras pour accueillir le flux de personnes qui se présentent aux urgences dans des délais raisonnables.

13 heures d'attente avant de voir un médecin

La durée moyenne d'une prise en charge pour une consultation est de 13 heures en médecine, et de 9 heures en traumatologie. Les délais ont été rallongés de trois heures en deux ans. "Cette situation est partagée par l'ensemble des établissements hospitaliers du territoire", précise le CHU de Nantes qui appelle la population à "adopter les bonnes pratiques". C''est-à-dire avoir recours à la médecine de ville et aux cabinets SOS Médecins Nantes et Saint-Nazaire dans la mesure du possible.