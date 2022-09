Nantes : la CGT de l'hôpital écrit au procureur pour dénoncer les conditions de travail des soignants

La CGT du CHU de Nantes vient d'envoyer un signalement au procureur de la république à propos des conditions de travail des soignants de l'hôpital et par ricochet des conditions d'accueil des patients.

"La vie des hospitaliers et des usagers n'a pas de prix" voilà comment se termine la longue lettre écrite par le secrétaire général de la CGT du CHU de Nantes, une lettre ouverte qui prend la forme d'un ''signalement'', terme juridique qui "permet d'alerter le procureur de la République au sujet d'une situation préoccupante".

Le texte alerte sur les conditions de vie au travail des salariés. Il pointe l'absentéisme "les arrêts de travail ont été multipliés par deux en dix ans, les maladies professionnelles, les épuisements et risques psycho-sociaux ou encore l'augmentation des troubles musculosquelettiques."

Des conditions de travail alarmantes

Selon la CGT, la situation s'est encore dégradée avec la crise sanitaire, d'où l'appel du CHU à "des volontaires pour réaliser des heures supplémentaires dont beaucoup d'entre eux les réalisent hors règlementation (...) L'emploi précaire a bondi de 61 %, les heures supplémentaires de 36%, le nombre de départs de 40% en sept ans" décrit encore le syndicat qui dénonce des soignants qui "travaillent à plein régime avec des modifications intempestives de plannings".

Des conséquences pour les patients

Dans son courrier au procureur, le secrétaire général de la CGT du CHU de Nantes pointe des conséquences sur les usagers. "En pédiatrie, la chirurgie cardiaque est passée de 3 à 6 mois voire 8 mois d'attente avec une perte de chance pour les enfants qui attendent" ou encore "des femmes enceintes qui se voient refuser une inscription à la maternité" et "une montée en puissance de la violence dans les unités de psychiatrie".

La liste des griefs est encore longue et la CGT promet d'en dire plus lors d'un point presse programmé le 19 septembre prochain. Le courrier de signalement adressé au procureur a également été envoyé à Emmanuel Macron et à François Brun, le ministre de la santé.

Sollicité par France Bleu Loire Océan, le service communication du CHU de Nantes n'a pour le moment pas donné suite à notre demande.